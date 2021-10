Pourquoi faire appel à un coach à domicile pour ses séances de sport

Pratique en plein essor ces dernières années, le coaching à domicile connaît de plus en plus de succès. Ainsi émergent des plateformes telles que Coach Hunter pour trouver son personal trainer. Mais quels sont les intérêts du coaching à la maison et en quoi se distingue-t-il du classique sport en salle ? Nous vous proposons d’en découvrir davantage !

Comment se mettre au sport ?

Décider de passer le pas du coaching, c’est avant tout une démarche personnelle ! Souvent, les coachés sont désireux d’améliorer leur santé, leur bien-être ou encore de sculpter leur silhouette. Toutefois, d’autres personnes ne se mettent jamais au sport. Pourtant, comme le dit si bien l’OMS, « tout le monde a intérêt à être plus actif et moins sédentaire » (voir ici).

En effet, l’activité physique comporte de nombreux bienfaits ! Elle est un atout pour combattre les effets négatifs de l’inactivité (travail de bureau, transports en commun privilégiés pour les déplacements…). Par ailleurs, elle prémunit contre les conséquences de la vieillesse, et réduit les risques de maladies (diabète, cancer, maladies cardiovasculaires, etc.) !

C’est également un moyen de décompresser et d’améliorer sa santé psychique. Dans un premier temps, le sport permet de se sentir mieux dans sa peau. Qu’il s’agisse de perdre du poids, de prendre de la masse musculaire ou même d’avoir plus de souplesse, le confort est sensiblement meilleur. Dans un deuxième temps, l’activité physique permet de faire le vide et libère des endorphines, ce qui en fait un excellent antidépresseur naturel.

Vous avez donc un premier aperçu des raisons qui peuvent entraîner le démarrage d’une activité sportive.

Mais pour trouver la discipline la plus adaptée à ses objectifs, mettre en place le programme idéal et garder la motivation, difficile de démarrer seul chez soi.

Être coaché par un professionnel

Pour être encadré dans sa pratique, deux options s’offrent aux sportifs qui démarrent : le coaching de groupe, ou le coaching personnel.

En général, le coaching de groupe a lieu dans une salle de sport (ou en extérieur plus occasionnellement), où plusieurs sportifs se rejoignent pour suivre les instructions de leur coach. Certaines disciplines sont particulièrement populaires pour ce type de séances, telles que le Fitness ou la Zumba.

Le coaching personnel est quant à lui centré sur l’accompagnement individuel du sportif. Il peut également avoir lieu en salle, en extérieur, mais aussi à domicile ! Il arrive parfois qu’un coach personnel encadre plusieurs personnes, auquel cas en tout petit groupe et en prenant le temps de détailler les objectifs et les capacités de chacun.

Si le coaching personnel depuis chez soi est désormais assez connu du grand public, il fait encore l’objet de certains à-priori. En voici un échantillon :

– « C’est hors de prix ! ». Si votre coach est agréé service à la personne, les frais pour l’engager font l’objet de 50% de réduction sur les impôts ! Si vous êtes non imposable, vous avez droit à cette même réduction, qui donne alors lieu à un crédit d’impôt. Cette mesure permet de s’offrir quelques heures de coaching pour un prix relativement raisonnable.

– « Le coaching, c’est réservé aux grands sportifs ». Au contraire ! Bien sûr, un sportif aguerri a tout à gagner à se faire accompagner pour optimiser ses résultats et peaufiner sa technique. Toutefois, les débutants ont tout intérêt à être supervisés par un coach concentré sur eux. En effet, lorsque l’on débute, il n’est pas rare de commettre des erreurs : chercher à aller trop vite, mal effectuer les mouvements ou postures… Ce qui peut mener à des blessures.

Le coach sportif à domicile : pratique et efficace !

Pourquoi décider de s’entrainer à domicile plutôt qu’en salle ?

Tout d’abord, il est bien plus pratique de faire venir le sport à soi que l’inverse. Ainsi, on évite les trajets fastidieux et donc de se démotiver avant même d’avoir commencé. Si notre planning est contraignant, c’est aussi un gain de temps précieux ! Pour les personnes dont la mobilité est limitée ou compliquée (séniors, pathologies variées…), c’est tout particulièrement appréciable.

Ensuite, le coaching à domicile, c’est éviter d’aller au rythme des autres et de se comparer à leurs résultats. Un coaching bienveillant dans un espace connu, c’est la garantie que vous pourrez vous concentrer à 100% sur vous, sans être parasité par ce qu’il se passe tout autour.

Par ailleurs, des études mettent en exergue le fait que le volume sonore très élevé des salles de sport (musique, éclats de voix) est néfaste pour l’audition sur le long terme. Pour plus de calme, ou du moins pour faire baisser les décibels, rien de mieux que le sport à la maison.

Enfin, puisque vous prenez votre coach à la séance, vous pouvez organiser vos rendez-vous selon vos disponibilités et ne payer que les horaires que vous prenez réellement. Cela vous évite les abonnements mensuels dont vous ne profitez pas toujours pleinement, et qui vous engagent parfois sur du long terme.

Pour conclure, le sport en salle a bien sûr de nombreux atouts (motivation de groupe, cours collectifs, etc.). Mais ce sont toutes les raisons évoquées plus en avant qui expliquent le succès actuel des services de coaching à domicile !