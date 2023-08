Des nœuds dans les cheveux est un album jeunesse, des Camille Osscini et Julien Arnal, paru en juillet 2023, aux éditions Glénat jeunesse. Un livre tendre et savoureux, qui propose de vivre l’instant présent, de garder ces petits moments de bonheur qui resteront de beaux souvenirs.

Charlie ferme les yeux. L’enfant est dans son lit, bien au chaud. Il fait déjà jour et la lumière du soleil s’insinue à travers les persiennes. L’enfant entend des tasses qui s’entrechoquent. Elle entend les parents qui chuchotent et qui rient, parfois. Une bonne odeur de pain grillé et de café se fait ressentir. Ces délices du matin font gargouiller le ventre… Aujourd’hui on prend le temps, ainsi l’on verra bien le reste pour demain ! Sur la table du petit-déjeuner, dehors, il y a tout ce qu’il faut. La petite fille est ravie de retrouver des tartines au miel. L’été s’achève, c’est le dernier jour des vacances.

Voici le deuxième tome des petits bonheurs de Charlie Blossom, invitant à profiter du dernier jour de l’été et des vacances. Un instant suspendu, dans lequel, le moindre détail semble avoir de l’importance, pour savourer ces instants uniques, éphémères et savoureux, qui restent et marquent. Le temps passe et le dernier jour des vacances est arrivé, rendant ainsi l’instant présent unique, tenté quelque peu de nostalgie. La narration est plaisante, décrivant les situations, ainsi que ces petits moments de bonheur. Le texte reste adapté aux jeunes lecteurs, offrant douceur et délicatesse. L’enfance, l’innocence, le jeu, l’imaginaire et un brin d’humour rythment le récit. Le dessin est beau, avec un découpage efficace, comme une bande dessinée. Le trait est fluide, fin, accompagné de belles couleurs.

Des nœuds dans les cheveux est le deuxième tome de la série Les petits bonheurs de Charlie Blossom, des éditions Glénat jeunesse. Un album charmant qui présente avec tendresse ces instants d’enfance précieux, éphémères et savoureux.

