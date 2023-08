Summer Ghost – Moon Light

Summer Ghost est un diptyque, de Loundraw, Otsuichi et Yoshi Inomi, paru aux éditions Delcourt, dans la collection Moon Light. Un manga en deux tomes, parus simultanément, qui propose de découvrir une légende urbaine et de faire connaissance avec trois lycéens troublants.

Une jeune fille regarde un billet de train. Elle se dit qu’il ne reste plus que treize jours et se demande ce qu’il y a après la mort. Puis, son téléphone sonne, elle vient de recevoir un message. Tomaya l’interpelle et lui demande si elle veut rencontrer un fantôme… Quelque temps après, Aoi envoie un message à Tomaya et un autre garçon, pour les prévenir qu’elle est arrivée. Tomaya répond qu’il arrive tout de suite ! Devant son portable, Aoi commence à paniquer, elle se demande si elle a bien fait et si derrière ce profil ne se cachait pas un adulte, un pervers… Elle pense qu’elle est venue sans réfléchir et que c’est elle qui va se transformer en fantôme ! Mais bientôt, derrière elle, une personne lui demande si elle est bien Aoi. L’adolescente sursaute. Elle fait face à un adolescent souriant qui se trouve être Tomoya.

Trois adolescents qui ne se connaissaient pas se rencontrent pour aller vérifier une légende urbaine. En effet, il paraît que le fantôme d’une jeune femme apparaîtrait sur une ancienne piste, si l’on y allume des feux d’artifice. Les trois lycées partent donc à la rencontre de ce fantôme, à la frontière de la mort… Le fantôme leur apparaît réellement, et confie à Aoi que les seuls qui réussissent à la voir sont ceux qui cherchent à caresser la mort ! Le récit est intéressant, inquiétant, avec ces personnages différents, qui cherchent chacun quelque chose et se dévoilent petit à petit. Les deux mangas se lisent assez facilement tellement l’histoire est intrigante, mêlant le réel, le surnaturel, le drame, la psychologie. En effet, les trois adolescents semblent meurtris, mais une amitié fragile semble les réunir. Le récit reste dense et bien découpé et fascinant, avec un dessin qui reste charmant.

Summer Ghost est un manga en deux tomes, assez fascinant et bien mené, de la collection Moon Light, des éditions Delcourt. Un récit captivant et moderne qui présente une tranche de vie d’adolescents qui vivent des drames, pensent à la mort, allant jusqu’à flirter avec elle…

Lien Amazon