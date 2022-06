Dino Park, le deuxième tome

La nouvelle série Dino Park, des éditions Bamboo, présenté par les Dinosaures en bande dessinée, se poursuit avec un deuxième tome. Une bande dessinée de Plumeri et Bloz, parut en mai 2022, qui propose de partir à la découverte des dinosaures en BD.

Un des employés du Dino Park s’apprête à faire sa tournée d’inspection des carnivores. Il se prépare, il est prêt à partir sur sa moto et salut Ruud. Dans l’enclos du T-Rex, qui court à 15km/h, le chef, sur sa moto, crie « maman », il est poursuivi. Il se rend compte, également, que l’animal a la forme, il n’y a pas de doute. Dans l’enclos de l’allosaure, ce même homme, toujours sur sa moto qui file vite, est poursuivi par le dinosaure. Il remarque que la bête est toujours aussi vive ! Dans l’enclos du Carnotaurus, qui peut courir jusqu’à 50km/h, l’homme, toujours en fâcheuse posture, affirme que l’animal pète la santé. Il est tellement proche de lui, vu qu’il court vite, qu’il suggère même qu’il est un peu trop en forme. A la fin, la moto ne finit plus qu’à 2km/h. Arrivé devant Ruud, il explique, énervé, que les dinos sont en pleine forme, mais qu’il faudra penser à inspecter, aussi, de temps en temps, la moto !

Le Dino Park rouvre ses portes, à travers ce nouvel album, pour découvrir les employés et visiteurs, de cette attraction, mais surtout les dinosaures ! Les animaux préhistoriques sont revenus à la vie, dans ce parc, pour le bonheur de tous, et pour de nombreux gags à découvrir. Les scènes pleines d’humour s’enchainent dans cette nouvelle bande dessinée, bien rythmée, amusante, mais aussi instructive. En effet, on apprend à connaître de nouveaux dinosaures, leurs caractéristiques, on en retrouve d’autres, que l’on apprécie réellement. Les personnages sont aussi attachants que courageux, déterminés ou pour certains vraiment maladroits et malchanceux. Des fiches signalétiques des dinosaures et un dossier pédagogique viennent compléter l’album, pour en savoir toujours plus sur ces créatures aussi fascinantes que terrifiantes. Le dessin est dynamique, rond et expressif, très plaisant, offrant un bel univers coloré à découvrir.

Dino Park présenté par les Dinosaures en bande dessinée revient avec un deuxième tome, paru aux éditions Bamboo. Un parc d’attractions hors du commun où les dinosaures sont revenus à la vie, pour offrir des gags amusants, drôles, plaisants, tout comme quelques informations intéressantes.

