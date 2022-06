Partagez





Adapté du roman de Davide Morosinotto, publié chez L’école des Loisirs, cette BD jeunesse en one shot, nous entraîne à la rencontre d’êtres venus d’ailleurs : Les Vous. Mais pourquoi sont-ils là ? Que veulent-ils aux villageois de cet ancien petit village du nord de l’Italie ? Et quelle est cette succession d’événements inquiétants qui accompagnent leur arrivée ?

Un récit fantastique/ science-fiction, teinté d’humanité, à découvrir depuis le 11 mai 22 aux Éditions Rue de Sèvres. (+10)

Le décor :

Italie, Montemorso, un petit village…

Le jour se lève à peine sur le paisible petit village italien. Déjà, on aperçoit Monsieur Peter se préparant pour la pêche sur le lac, comme à l’habitude. Ce jour-là, sur les berges, il n’est pas le premier arrivé. Une Mercedes flambant neuve est déjà garée à sa place. M. Peter s’insurge un moment, puis continue son train-train, en mettant sa barque à flots.

C’est, un jour magnifique, le ciel est bleu laissant une vue imprenable sur tout le contour du lac. Plus haut, on distingue le barrage à gauche. Et, juste en face, s’élève ce qu’on appelle ici, la main de Pierre. Un immense pic rocheux, surmonté d’un écueil ressemblant à un pouce levé, comme suspendu entre ciel et eau du lac !

En même temps, au village, Blue se prépare à rejoindre son ami Abel, pour une escapade sportive. Après le déjeuner, où elle se passe d’expliquer à son père son programme de la journée, elle rejoint son meilleur ami sur la place du village.

Les deux adolescents, bravant les interdits, ont décidé d’ escalader le rocher du géant. Un autre pic rocheux typique de la région du lac, situé sur la petite île près du camping abandonné.

Un peu plus loin, c’est Cameron, un autre adolescent, qui descend vers le lac. Arrivé depuis peu de son Amérique natale au village, il n’a pas encore d’amis et s’apprête à faire du kayak sur le lac.

Tout ce petit monde va voir sa vie bouleversée, lorsque l’écueil situé sur la main de pierre, va s’écrouler pour plonger dans le lac, provoquant une déferlante assassine …

Le point sur la BD :

Nicolas Pitz (La bobine d’Alfred, Sombres citrouilles) s’empare du roman fantastique Les vous de Davide Morosinotto, pour nous donner une vision graphique à l’ambiance sombre et inquiétante. La représentation des paysages rend à merveille le côté paisible de ce village et de ce lac situé au milieu des montagnes. Et les visages expressifs aux yeux perçants de ses personnages, clôturent l’ambiance angoissante générale du récit.

L’adaptation, publiée aux Éditions Rue de Sèvres, est maîtrisée et remarquable, avec la tension croissante de cette histoire fantastique. Chaque personnage a une forte personnalité et les destins se croisent rapidement, en exprimant le point de vue de chacun des protagonistes. Blue, Abel et Tilly, des amis/es d’enfance issus du village. Cameron, afro-américain, confronté à la barrière de la langue dans son nouvel environnement. Et ces êtres étranges dont on ne connaît pas les intentions.

Chacun est confronté à la peur générée par la différence et à l’incompréhension de l’autre. Ce qui donne à l’histoire une dimension plus humaniste et universelle.

La conclusion :

Après avoir lu le roman de moitié, je me plonge dans cette adaptation imagée parfaitement reproduite. Les auteurs sont parvenus à raccourcir le récit initial, sans en perdre l’essence principale. Et les graphismes de Nicolas Pitz mettent réellement en évidence cette montée d’angoisse générée dans le roman. Cette transformation roman/ BD des « Vous » aux Éditions Rue de Sèvres est donc une réussite, permettant aux lecteurs de choisir la version qui lui correspondra le mieux : 504 pages d’un roman dont les détails narratifs et les différents chapitres permettent d’imaginer à la perfection tout cet univers fantastique et cohérent. Ou, 136 pages graphiquement magnifiées et collant parfaitement au roman, permettant d’avoir une vision globale et imagée de cette histoire réflexive et humaniste ! Mention spéciale !