Je n’ai peur de rien – Un drôle d’album aux Éditions Les 400 coups

Parmi les albums amusants que nous avons découverts récemment, il y a « Je n’ai peur de rien » disponible aux Éditions Les 400 coups. Raconté par Robert Soulières et Alain Pilon, les enfants vont se retrouver face à un jeune garçon qui n’a peur de rien, en apparence en tout cas !

« Je n’ai peur de rien » ? Pas si évident…

Les enfants vont se régaler en lisant « Je n’ai peur de rien ». Ce petit livre illustré est très amusant. Ils vont retrouver un garçon qui dit ne pas être peureux alors que les illustrations prouvent tout le contraire. Et c’est drôle de voir à quel point elles se rapprochent de la réalité, de ce que peuvent vivre et ressentir les enfants. Cela va leur permettre de rire de certaine situation qu’ils ont déjà vécu eux-mêmes : une araignée sur le mur de la chambre, un petit ver qui sort de la pomme, les serpents, les pirates, le Père Noël, les vaccins, les ombres, les attractions…

Le lecteur va vite se rendre compte qu’il se convainc lui-même de n’avoir peur de rien. L’humour est très présent, que ce soit dans les illustrations animées ou encore cette narration courte et efficace. Ils vont s’interroger sur ce qui leur fait peur et en discuter avec les parents qui lisent l’histoire. En dédramatisant chaque situation, cela va leur permettre de prendre du recul et de vaincre leur peur une fois pour toutes.

« Je n’ai peur de rien » est un livre à mettre entre toutes les mains des enfants qui ont peur de ce qu’ils ne connaissent pas encore. Ils vont vite se rendre compte que la peur est un sentiment normal et que pour la dompter, il faut parfois y faire face. Contrairement au héros qui passe son temps à fuir pour le plus grand plaisir des enfants qui vont beaucoup rigoler.