Spawn – édition spéciale 30è anniversaire

Une édition spéciale, éditée exclusivement en français, propose de célébrer l’anti-super-héros Spawn. Un album collector, de plus de 400 pages, de Todd McFarlane, Alan Moore, Neil Gaiman et Dave Sim, paru en mai 2022, aux éditions Delcourt.

Sa place n’est pas ici, ni maintenant. Mais il doit revenir… Le pacte était truqué, il a été trompé. À présent, son âme est enténébrée. Il aimerait mourir, à nouveau… Mais au lieu de cela, il a choisi de revenir. Il ne sait pas réellement pourquoi. À la télévision, sur une chaîne d’information, une journaliste explique que le lieutenant-colonel Al Simmons a été inhumé aujourd’hui au cimetière militaire d’Arlington. Ils se rappellent de son intervention courageuse lors d’une tentative d’assassinat du président. Simmons était sorti du rang, après ses campagnes à l’étranger, dans le corps des marines. Le président et le vice-président ont, tous les deux, assistés aux funérailles, avec notamment, des centaines d’officiers des trois armés. Wanda Blake, sa femme veuve, est restée très digne pendant la cérémonie. Des amis et de la famille étaient également présents.

L’album collector est composé des quinze premiers épisodes de la série, mais aussi d’inédits, ainsi que d’un cahier graphique, avec les premiers croquis de Spawn, jamais dévoilés. Le bel et imposant ouvrage débute avec une préface de Todd McFarlane, dans laquelle il remercie les éditions Delcourt et les fans, sans lesquels, Spawn n’aura jamais pu vivre, ni son héritage. Une série fantastique, qui plaît, et qui se poursuit dans une expansion de l’univers de Spawn… Mais avant cela, l’album propose de découvrir ou redécouvrir les premiers épisodes de ce super héros. Les chapitres sont impressionnants, captivants, avec des intrigues bien ficelées, de l’action, des combats, des méchants, de la noirceur, de la violence… Le personnage principal est tourmenté, perdu, maudit, sombre et torturé. La bande dessinée présente également quelques récits inédits, qui plairont aux plus grands fans. Le dessin est plaisant, dynamique, expressif, offrant de belles scènes d’action et des personnages charismatiques.

Spawn, pour fêter ses 30 ans, se présente dans une édition spéciale, une édition anniversaire, parue chez Delcourt. Un album collector, épais et riche, avec les premiers épisodes de la série à redécouvrir, mais surtout de nombreux inédits, à découvrir, tout comme un cahier graphique unique.

