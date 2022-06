Frankenstein – Junji Ito

Frankenstein est un recueil de Junti Ito, paru aux éditions Mangetsu, en juin 2022. Un manga de qualité, qui propose de redécouvrir l’œuvre emblématique de Mary Sheller, revisitée ici par Junti Ito, ainsi que dix nouvelles terrifiantes du maître de l’horreur.

Dans ses appartements, un jeune homme est sur le point de percer les mystères de la vie. Il s’active autour d’un corps bandé. Cette nuit, il en est sûr, il s’assoit aux côtés de Dieu le père. Ailleurs, loin de là, dans une autre époque, un navire prend la direction du pôle Nord. Le commandant vient voir Robert, qui est resté dehors. Il lui demande de ne pas rester trop longtemps dehors dans l’air glacé, sinon, il risquerait de mourir de froid. Robert le rassure et lui rappelle que son corps est habitué à affronter la rudesse des mers du nord. Le commandant se souvient que Robert s’est dûment entraîné pour cette entreprise, et cela jusqu’à se faire embaucher sur une baleinière… Pour le jeune homme, cette expédition est un rêve qu’il nourrit depuis de longues années. Aussi, il est heureux d’avoir pris le large et d’être entouré des meilleurs matelots pour cette expédition.

Dans un premier temps, l’adaptation de Frankenstein prend une bonne place dans cet ouvrage. Le récit est long, mais plutôt captivant et passionnant, attisé par la curiosité et la peur. L’horreur est, bien évidemment, au rendez-vous, avec ce monstre qui tente de trouver sa place dans le monde, mais sans jamais y arrivé. Il tue, effraie, veut tenir sa vengeance, auprès de son maître. Une part d’humanité, touchante et bouleversante, reste, tout de même, autour de cette créature. Le reste du manga propose une dizaine de nouvelles horrifiques, dont six récits d’Oshikiri, un jeune lycéen taciturne, qui habite une grande demeure, théâtre de phénomènes paranormaux terrifiants. L’horreur est de nouveau à retrouver et à redécouvrir, dans ces nouvelles effrayantes, effroyables. Le dessin est travaillé, sombre et beau à la fois, avec des personnages expressifs, des créatures horrifiantes, plutôt bien réussies.

Frankenstein est un beau recueil de récits de Junti Ito, paru aux éditions Mangetsu. Un ouvrage superbe, du maître de l’horreur, qui offre sa vision de l’œuvre emblématique de Mary Sheller, suivie d’une dizaine de récits horrifiques, tous aussi captivants, fascinants, qu’inquiétants et effrayants.

