Tendance, vintage et moderne : Lecteur radio-cassette-CD RK101CD de Thomson

Thomson continue de surprendre, en proposant ce nouveau produit, quelque peu nostalgique, le lecteur radio-cassette-CD RK101CD. Il est tendance, vintage et moderne, à la fois, proposant, après le retour du vinyle, de retrouver ses K7, de les écouter et de les partager.

Thomson, est une marque riche d’un héritage de plus de 120 ans, qui a pris part aux plus grandes révolutions technologies. L’innovation est au cœur de leurs produits, qui sont utiles et accessibles. La marque accompagne chacun de nous au quotidien, à la maison ou ailleurs, à travers de larges gammes de produits. Entre autres, en télévision, audio, vidéo, téléphonie, informatique, produits connectés, électroménagers, santé, bien-être, sont à découvrir.

Le lecteur radio-cassette-CD portable RK101CD se compose d’un tuner analogique FM, d’un lecteur CD MP3, d’un lecteur-enregistreur de cassettes, d’un affichage rétro-éclairé, d’une antenne télescopique, d’une prise jack auxiliaire 3.5mm, et d’une alimentation secteur 220V ou six piles LR14, de 1.5V. L’appareil possède également une poignée, pour pouvoir le transporter facilement, n’importe où !

Le lecteur radio-cassette-CD est facile d’utilisation, plaisant, pratique, peu encombrant et utile. Il est un brin rétro, tout en restant tendance et moderne, avec ces différentes fonctions, pour écouter la radio, un CD, même MP3, ainsi que les K7, de nouveau à la mode. L’enregistreur permet même de faire ses propres cassettes, comme dans les années 90. L’appareil possède également une horloge à régler. Il est complet, plaisant, permettant aussi, avec l’aide de la prise jack, d’écouter des lecteurs MP3, entre autres.

Les cassettes audio sont de retour et Thomson s’adapte, proposant un lecteur radio-cassette-CD, vintage et moderne, en deux teintes, pour pouvoir écouter de vieilles K7, mais aussi les nouvelles sorties, car certains artistes contemporains sortent leurs albums, aussi ainsi ! Une façon différente et agréable d’écouter des sons, des artistes, des musiques, des chansons, entre nostalgie et renouveau.

Le lecteur radio-cassette-CD RK101CD, de la marque Thomson est un nouvel appareil tendance, vintage et moderne à la fois, qui vient répondre à la demande des nostalgiques, mais aussi des nouveaux amateurs, et des artistes, qui sortent aussi leurs derniers albums en K7. Un produit électronique, audio, qui sera trouver sa place, chez les plus jeunes, comme chez les plus vieux. Une idée cadeau, pour la fête des pères, mais aussi, un appareil à emporter facilement en vacances, à la plage, en camping…

