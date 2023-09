Dr Jackson’s 07 Face Wash : Éclairez Votre Peau et Éveillez Vos Sens !

Avez-vous déjà entendu parler du Nettoyant Visage récompensé de la marque Dr Jackson’s ? Si la réponse est non, il est temps de le découvrir. Nous parlons d’une révolution dans le soin du visage ! On vous en dit un peu plus sur cette petite découverte.

Ce nettoyant doux, sans sulfate, est votre ticket d’entrée pour une peau radieuse. Conçu pour nettoyer et hydrater simultanément, il dit au revoir à la peau terne et fatiguée, et bonjour à un visage frais et énergisé ! Son secret ? Un cocktail puissant d’ingrédients naturels.

Penchons-nous sur la grenade d’abord, ce fruit est une bombe d’antioxydants et agit comme un exfoliant naturel doux. Les acides de fruit présents dans les arilles rouges de la grenade fonctionnent comme un exfoliant léger, dites adieu aux microbilles nocives !

Ensuite, la douce camomille. L’huile de camomille, connue pour ses propriétés apaisantes, enveloppe la peau dans un cocon de douceur, calmant toutes les irritations.

L’huile de graine de baobab, quant à elle, nourrit et renforce la peau, révélant un teint éclatant qui fera tourner les têtes. Elle forme un duo dynamique avec l’extrait de grenade, offrant une protection contre les dommages environnementaux et un éclat naturel.

De la douceur et un teint éclatant avec Dr Jackson’s

L’effet clarifiant est amplifié par les huiles de citron et de mandarine, qui éveillent les sens avec leur parfum d’agrumes vivifiant, tout en travaillant pour clarifier la peau.

Dr Jackson’s a été couronné “Marque Éco de l’année 2021” lors des Beauty Shortlist Awards, et on comprend pourquoi. La magie de ce nettoyant réside dans son harmonie avec la nature.

Fini l’époque où vous deviez choisir entre efficacité et naturalité. Dr Jackson’s 07 Face Wash incarne cette fusion parfaite, promettant une peau claire et lumineuse sans compromis. Alors, prête à transformer votre routine de soins du visage ? Le Nettoyant Visage Dr Jackson’s est là pour vous mener vers une peau clarifiée, et faire ressortir la luminosité naturelle. Sa formule douce est une caresse quotidienne que votre peau vous remerciera d’adopter.

Pour acheter le nettoyant c’est par ICI >>