Mon carnet de lecture Spécial BAC est un ouvrage, de Béatrix Lot, paru aux éditions Larousse, en septembre 2023. Un outil de travail personnalisable, pour les élèves de 1re générale et techno, afin d’exploiter les lectures faites en classe et de se préparer pour le BAC.

L’ouvrage débute avec un petit paragraphe sur les clés de la réussite au Bac de français. Aussi, le carnet de lecture est la clé de la réussite. Il aide à acquérir les méthodes de travail indispensables et à s’approprier les connaissances nécessaires. Tout cela pour relever les défis des épreuves, écrite et orale, du BAC de français. L’outil, à utiliser tout au long de l’année scolaire, permet de gagner du temps, pour les révisons et d’arriver plus sereinement aux épreuves. Un sommaire, par la suite, présentes les différentes parties à venir. Ainsi, les épreuves du BAC de français sont définies, les méthodes restent expliquées, les lectures sont revues et des fiches essentielles clôturent l’ensemble.

Le carnet de lecture se révèle être un outil fort intéressant, pour s’organiser, tout au long de l’année et ne rien perdre des acquis. Il permet de se préparer aux épreuves de l’écrit et de l’orale, pour le BAC de français. L’outil permet d’exploiter les lectures faites en classe et à la maison, tout en suivant une démarche ludique et motivante. La méthode facilite la compréhension, la mémorisation et la maîtrise des œuvres. Ainsi, il y a un travail sur le contexte, le texte, des activités et un bilan pour chacune des lectures. Quatre grands thèmes sont repris, le roman et le récit, le théâtre, la poésie et la littérature d’idées. Les élèves remplissent des plannings, créer leurs propres fiches et s’entraînent selon leur rythme, pour se préparer aux épreuves.

Mon carnet de lecture est un outil pratique et bien construit, des éditions Larousse, pour réussir son BAC de français. Un carnet personnalisable, à remplir, au fur et à mesure des lectures, afin de se préparer au mieux pour les épreuves écrite et orale du Bac de français.

