Je vous parle beaucoup de mes parfums “coup de cœur” sur le blog. Aujourd’hui, j’avais envie de vous présenter des eaux parfumées qui sentent bon l’été. Une alternative judicieuse aux parfums, notamment lorsqu’il fait chaud. Elles sont souvent plus légères, plus subtiles et moins entêtantes.

Voici donc le top 3 de mes eaux parfumées préférées pour cet été 2020.

Roger & Gallet : Les eaux parfumées bienfaisantes

En ce qui me concerne, Roger & Gallet arrive numéro 1 pour tout ce qui est eaux parfumées. La marque possède toute une gamme d’eaux parfumées bienfaisantes, aux senteurs variées.

Et parmi les senteurs proposées, il y a la fleur de figuier, le gingembre rouge, l’ylang, la mandarine, le bois d’orange, la fleur d’osmanthus, la rose, le cédrat, le gingembre, le thé vert. Mais aussi, l’amande persane, le shiso, la lavande et le lotus bleu. Soit, une gamme dans laquelle toutes les femmes peuvent se reconnaître.

En ce qui me concerne, je suis amoureuse de l’odeur Fleur de Figuier que je trouve idéale en été. Elle me fait penser au soleil, aux vacances, au farniente, bref… Une parenthèse loin du tourbillon de la vie quotidienne. Elle est relativement sucrée et fraîche à la fois.

Ses essences se mélangent à merveille :

Essence distillée de graine de carvi

Essences de mandarine et pamplemousse

Extrait de bourgeon de figuier

Pour une eau parfumée, elle est plutôt intense en réalité. Elle ne s’évapore pas rapidement et reste quelques jours sur les vêtements.

Autre senteur que j’apprécie beaucoup pour l’été : le Gingembre Rouge. Elle est bien plus fraîche que la Fleur de Figuier. Une odeur pétillante, surprenante aussi. Elle se compose d’ingrédients qu’on ne soupçonnerait pas dans une formule et qui pourtant font l’identité même du parfum.

Essences distillées de gingembre, poivre rose petit-grain et cabreuva

Essences d’orange douce et mandarine

Absolue de sauge

Encore une fois, je suis agréablement surprise par Roger & Gallet qui propose des eaux parfumées recherchées et raffinées.

Petite info : il existe une version pailletée pour ces deux eaux parfumées. L’objectif étant d’avoir une peau sublimée par des nacres aux reflets d’or. De quoi nous sublimer !

Prix : 38,40 € les 100 ml

Société Parisienne de Savons : Cologne de Paris Le Muguet

Il s’agit d’une double découverte : la marque Société Parisienne de Savons que je ne connaissais pas et la Cologne de Paris Le Muguet, qui est un régal.

La Cologne est une belle alternative aux parfums. Elle est bien plus légère et discrète sur la peau. Et parmi les nouveautés proposées par la Société Parisienne de Savons, il y a toute une gamme de Colognes prestigieuses aux parfums de : Chèvrefeuille, Chypre, Fougère, Héliotrope, Jasmin, Lavande, Lilas, Mimosa et Muguet.

Une riche explosion de fleurs !

J’ai eu le plaisir de tester Le Muguet, cette eau de Cologne très douce au parfum authentique de Muguet. On sent la qualité de la formulation. L’odeur n’est absolument pas chimique. Elle est délicieuse au contraire. L’eau de Cologne existe depuis tellement longtemps. Elle est synonyme de raffinement et d’élégance. J’ai apprécié l’univers Art Déco de la fragrance, avec ce flacon en verre que l’on referme à l’aide d’un bouchon de liège.

Petit info : la Société Parisienne de Savons, c’est aussi des savons absolument divins. J’ai notamment eu un coup de cœur énorme pour la senteur « Le Jasmin ».



Prix : 52 € les 100 ml

HEI POA : Eau de toilette Sensualité Aquatique – Tiaré & Jasmin d’eau

Gros coup de cœur également pour l’eau de toilette Sensualité Aquatique d’HEI POA.

Pour tout vous dire, je m’attendais à retrouver une énième eau de toilette trop sucrée. Pas du tout ! Je la trouve bien plus fraîche avec son odeur de mandarine assez marquée.

Je ne suis pas surprise d’avoir eu un coup de cœur pour cette eau de toilette, parce que je suis folle de jasmin. On perçoit également une fraîcheur marine, très agréable.

La marque dit qu’il s’agit d’un “accord sucré et léger de mandarine, de mangue et de jasmin”. En effet, la mangue apporte un côté exotique et gourmand. “La sensualité florale du frangipanier et des fleurs d’oranger vogue au cœur du lagon”. Voilà qui décrit parfaitement l’image même de ce que l’on attend d’un parfum estival.

Petite info : HEI POA propose toute une gamme de produits solaires à découvrir sans plus tarder !

Son prix : 14,90 € les 100 ml