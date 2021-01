Ellesse – La collection masculine “Héritage” : idéale pour le sport et la ville

Ellesse – marque vestimentaire multisports – revient avec une nouvelle collection masculine nommée « Héritage ». Au programme, des pièces bien chaudes idéales sur les pistes de ski et suffisamment élégantes pour les porter en ville également.

Ellesse : Une marque intemporelle

Ellesse a su s’imposer comme marque intemporelle de vêtements multisports pour hommes et femmes. Depuis les années 60, ses produits s’adressent davantage aux sports alpins, et trouvent plus particulièrement leur place dans l’univers du ski. Son fondateur – Leonardo Servadio – avait envie de concevoir des pièces mêlant l’utile à l’agréable, soit suffisamment chaudes pour contrer les grands froids et tout en élégance.

La collection masculine « Héritage » d’Ellesse

Comme son nom l’indique, la collection masculine « Héritage » puise son inspiration des codes vestimentaires de divers sports : la gymnastique, le tennis, le ski, etc. La marque avait envie de fouiller du côté des archives en respectant la tendance actuelle. La collection mêle donc technicité et esthétisme. Son authenticité réside dans la sobriété des pièces, qui n’est pas sans rappeler ce qui a fait son succès quelques années en arrière. Avec Ellesse, la qualité est au rendez-vous, le style sportswear est à la page, les tissus, les couleurs et les coupes sont respectueux des sports desquels elle s’inspire.

La mode Ellesse à porter en ville également

Plusieurs pièces s’adaptent parfaitement à la ville. Ellesse a fait en sorte qu’elles soient élégantes, faciles à porter pour tous les jours : jogging, tee-shirt, sweatshirt, blouson, parka, etc. On aime les coupes oversize des vestes, le côté cocooning avec les doublures en tissu polaire notamment. Et pour ceux qui affectionnent particulièrement la marque pour son look sportif, Ellesse propose des couleurs inspirées du sport assez flashy avec des détails réfléchissants, des poches zippées super-pratiques, etc. Enfin, pour ceux qui recherchent le confort au quotidien, nous vous conseillons de jeter un coup d’œil du côté des joggings, des tee-shirts ou encore des sweatshirts qui s’imposent comme des pièces à avoir dans son dressing.

Notre avis sur la collection « Héritage » d’Ellesse

La collection « Héritage » a su nous séduire par son double emploi. En effet, certaines pièces n’auront aucun mal à être portées au quotidien. C’est notamment le cas pour la parka dont nous avons eu un gros coup de cœur, à savoir la parka “MYSAL OH JACKET NAVY”. Elle taille parfaitement bien, elle est imperméable, chaude (doublée), pratique, oversive et pour autant très bien coupée. La couleur bleue est juste parfaite. Les détails sont sympas : logo, poche centrale, lien à la taille. Le prix n’est pas forcément excessif, autour de 80 €.

Ellesse ne s’essouffle pas au fur et à mesure des années que ce soit pour le sport ou la vie de tous les jours. Côté esthétisme et qualité des matières, elle répond bien aux tendances actuelles avec ses coupes ou encore ses couleurs variées.