Escroqueuse – Quand l’hypo frappe est une bande dessinée forte, d’Ana Waalder et Mikhael Allouche, parue aux éditions Delcourt, en septembre 2021. Un récit et une enquête, qui présente le quotidien d’une enfant diabétique de type 1, de sa famille désemparée, des soignants désorientés…

Un jour son corps l’a mangée ! Il a boulotté ses îlots de Langerhans, dans le pancréas. Il s’est arrêté là, mais c’était trop tard. Son corps s’est détraqué, elle est devenue diabétique. Une maladie qui touche son corps et sa famille. Tout a commencé en été, pendant les vacances à la mer. C’était en août 1983, le jour de son anniversaire et elle avait trois ans. Il y avait la fête à la maison pendant trois jours. Il y avait toute la famille, d’ailleurs ils n’avaient jamais été aussi nombreux dans la maison de vacances de Papi et Mamie. A table, son père expliquait que sa fille avait encore pissé partout. Un des membres de la famille demande au père s’il lui a fait faire une prise de sang. Mais le père ne veut pas de prise de sang à l’âge de trois ans, et préfère voir jouer sa fille avec ses cousins. La petite fille pense qu’elle a eu un cadeau incroyable, une acidocétose…

Le récit est fort, présentant la narration de cette petite fille, qui tente de comprendre, à sa manière, ce qui se passe dans son corps. Après un séjour à l’hôpital, elle et sa famille savent désormais qu’elle est diabétique de type 1, et que l’on n’en guéri pas ! Une vie qui bascule, entre les souffrances, les interdictions, les rendez-vous médicaux, les silences, la culpabilité, l’incompréhension, la famille, les inquiétudes, les amours, les troubles alimentaires… La bande dessinée est dense, découpée en plusieurs parties, pour suivre l’évolution de cette jeune fille de trois ans, qui va devenir adolescente. Une poupée indienne va devenir son exutoire, pour dire sa colère, lui donner du courage… A travers ses yeux d’enfant, le récit semble plus dur, bien documenté et intéressant, pour mieux comprendre et connaître cette maladie qui touche des millions de personnes en France et dans le monde. Le dessin est tout aussi décalé que le récit, l’accompagnant parfaitement, avec un choix de couleurs restreint, un graphisme curieux, jouant aussi avec les ombres.

Escroqueuse – Quand l’hypo frappe est un album surprenant, fort et intéressant, des éditions Delcourt, qui présente le récit d’une jeune fille qui découvre à l’âge de trois ans, qu’elle est diabétique de type 1, un corps est détraqué et plus rien ne va, entre les interdictions, la famille désemparée, les troubles alimentaires, les rendez-vous médicaux…