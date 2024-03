L’étrange bureau des injustices – La chasse aux stryges – Édition Jungle

Partagez





On aurait bien tous besoin d’un « bureau des injustices » au collège ! Mina, une jeune fille très inventive, a une passion pour la chasse aux spectres. Et son ami Khoren, et un gringalet un peu trouillard. Pas de quoi impressionner les autres collégiens qui se moquent plutôt des deux lascars et leur font la vie dure.

Pourtant, un jour, Mina découvre bel et bien un spectre qui les fait passer dans un autre monde où leurs problèmes vont soudainement prendre une autre dimension !!!!

Une série jeunesse, fantastique et pétillante, à retrouver depuis le 14 mars 23 aux Éditions Jungle. (+8)

Le décor :

La cour du collège…

Avant d’aller en classe, Mina fait part de l’invention qu’elle va présenter à son professeur. Son meilleur ami Khoren l’écoute avec attention. Apparemment, elle a déniché plusieurs éléments dans les poubelles, dont une perche, un appareil photo, et d’autres objets !! Avec le tout, elle a construit ce qu’elle appelle un spectromètre qui se déclenche automatiquement lorsqu’un spectre passe devant. Son engouement et son excitation ne valent pas la réaction de Khoren. Celui-ci est conscient qu’elle va encore s’attirer les foudres du professeur, et les moqueries des autres élèves…

Et c’est effectivement ce qu’il se passe, avec pour couronner le tout, une accusation de vol lorsqu’Audrey, une camarade de classe, découvre toutes les choses qu’elle a dû voler aux autres enfants cachés dans son sac à dos.

Pourtant, Mina n’est pas une voleuse, c’est sûr, ce doit être un coup monté de toutes pièces. Elle doit tout de même se présenter devant le directeur pour rendre des comptes.

Lorsqu’elle explique son malheur à Khoren, les choses empirent. Une bande de relous tente de chamailler Khoren, Mina s’interpose et tout finit en bagarre ….

Ils seront donc deux à aller dans le bureau du directeur. Mais quelle injustice !!!!!!

Sur le chemin du retour à la maison, c’est dans une petite ruelle qu’un spectre apparaît devant leurs yeux ébahis. Leur plainte est entendue, et ils vont être projetés dans un autre monde pour accéder au bureau des injustices qui les aidera…

Le point sur la BD :

Quelle première aventure fantastique pleine de bienveillance aux Éditions Jungle ! Maxime Fontaine transforme tous les problèmes récurrents que l’on rencontre au collège : incompréhension adulte, harcèlement, doutes, mensonges… En un récit fantastique, amusant.

En fait, l’étrange bureau des injustices et ses créatures, c’est tout ce qu’un enfant pourrait imaginer de mieux pour se « sauver » des mauvais pas !!! C’est trognon à souhait avec cette Mina au caractère rebelle et inventif, et ce Khoren tellement doux et gentil.

Le drame de départ, comme par magie, devient une véritable aventure, entre le monde réel et le monde magique, où créatures de toute sorte se croisent. Mais aussi, une investigation musclée pour desceller un vilain comploteur.

Yllya nous sert du vampire, de la stryge, du cthulhu, de la pieuvre avec beaucoup de couleurs et d’imagination !!! Le bureau des injustices n’est pas là que pour des problèmes de collégiens, mais aussi pour un peu d’écologie.

La conclusion :

Un univers entre fantasy et réalité, plein de couleurs et de mignonnes bouilles de « monstres » !! L’étrange bureau des injustices aux Éditions Jungle, ravira les plus jeunes et les pré-ados et sa fin… N’est finalement que le début d’autres aventures pour les protagonistes principaux !!!! À suivre ….