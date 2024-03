Marlène Jobert raconte – Ed. Glénat jeunesse

Raiponce et La petite fille aux allumettes sont deux nouveaux titres de la collection Marlène Jobert raconte, des éditions Glénat jeunesse, paru en février 2024. Deux livres, avec un flashcode et un CD, qui proposent de découvrir ou redécouvrir les contes les plus célèbres de notre patrimoine.

Il était une fois, un homme et une femme, qui vécurent longtemps malheureux, de ne pas avoir d’enfant. Mais le jour vint, où la femme, attendait enfin un bébé. Une heureuse nouvelle qui les futurs parents fous de joie. Derrière la maison, une petite fenêtre donnait sur un magnifique jardin, où poussaient les fleurs les plus merveilleuses et les plantes les plus étranges.

L’histoire contée se passait autrefois dans un pays du Nord, et par un hiver glacial. C’était le dernier soir de l’année, et il neigeait à gros flocons. La nuit commençait à tomber. Dans la ville, toutes les vitrines des magasins étaient somptueusement décorées et illuminées. Sur les trottoirs blancs, tout le monde allait et venait, les bras chargés de cadeaux. Tout le monde semblait impatient de fêter le nouvel an en famille.

Les deux récits, très différents, sont à retrouver et à écouter. En effet, le texte récité est à découvrir dans les livres, ainsi qu’un CD audio, dès le contre plat. Le flashcode est également à retrouver à cet endroit, pour écouter et télécharger l’histoire. La voix douce et dynamique de Marlène Jobert, transporte facilement les jeunes lecteurs, dans ces contes de toujours. Les récits sont plaisants, où se mêlent merveilleux, fantastiques et aventure. Une invitation au rêve et au voyage, avec ces deux contes sensibles, touchants et remis au goût du jour. Le dessin est rond, agréable et tendre, plutôt coloré et sensible.

Raiponce et La petite fille aux allumettes sont deux contes qui viennent compléter la collection Marlène Jobert raconte, des éditions Glénat jeunesse. Des livres qui se complètent d’un flashcode et d’un CD audio, pour pouvoir écouter les contes les plus célèbres de notre patrimoine.

Lien Amazon