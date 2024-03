L’honorable partie de campagne – Ed. Sarbacane

L’honorable partie de campagne est une adaptation de Jean-David Morvan et Roberto Melis, du roman de Thomas Raucat, parue aux éditions Sarbacane, en février 2024. Une bande dessinée sur l’art de la séduction et convenance et complication de la vie nippone, dans année 1920.

Tokyo, parc de Ueno, exposition universelle de la paix, le samedi 10 juin 1922, le matin, une foule se presse autour de constructions étranges. Pour le public, la principale attraction se trouve sur l’étang. Aujourd’hui l’étang est coupé en deux, par un large pont de béton, le pont de la paix. L’étang est parcouru, toute la journée, par deux tapageuses machines que la foule admire ébahie, des hydroplanes. Dans la foule, un jeune homme remarque une musume, une jeune femme. Il tente difficilement de se frayer un chemin jusqu’à elle. Alors qu’il arrive enfin derrière elle et est prêt à l’interpeller, il se fait lui-même interpeller. Un homme reconnaît monsieur Raucat et lui rappelle qu’ils se sont rencontrés à son ambassade. Le dirigeant d’usines de savons, lui demande des nouvelles… Monsieur Raucat est en sueur et semble embêté. Il souhaiterait seulement se rapprocher de la jeune femme…

L’album, découpé en plusieurs chapitres, présente la romance naissante entre deux êtres, à Tokyo, en 1922. Le jeune Européen aimerait tant se retrouver seul avec la jeune femme, mais les convenances et une connaissance encombrante, viennent compliquer la douce romance qui s’amorce. La bande dessinée dense offre également à découvrir les us et coutume nippones des années 20. Sur une trame romantique, l’histoire se veut pleine d’humour et de rebondissements, entre art de la séduction, convenances et autres péripéties. L’album est drôle et intéressant, avec toutes les politesses dûes au pays et au rang de chacun. La narration est très dense, décrivant ainsi la vie et les finesses de la vie nippone. Un voyage assez plaisant dans l’ensemble, qui se fait également par le graphisme travaillé. En effet, le trait est se veut semi-réaliste, rond et fluide, avec un choix de couleur restreint, pour une ambiance et un univers immersif.

L’honorable partie de campagne est un roman graphique, adapté du roman de Thomas Raucat, des éditions Sarbacane. Un album plaisant et intéressant, qui propose de suivre une romance, dans les années 20, au Japon, entre convenances et complications…

