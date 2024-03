Le navire écarlate – Un peu d’art et d’imagination ! – Éditions Jungle

Partagez





L’inquiétude est à son sommet pour la commissaire ! Des tableaux sont dérobés un à un, dans le musée où la grand-mère de Malo expose ses toiles colorées. Serait-ce les pirates du navire écarlate ?? L’enquête débute tout juste, que Malo n’en croit pas ses yeux. Un ascenseur volant les embarque pour un voyage incroyable.

Une enquête fantastique, enluminée de peinture aussi douce que cette histoire créative et rocambolesque.

À retrouver depuis le 18 janvier 24 aux Éditions Jungle ! (+7)

Le décor :

Dans l’atelier de peinture de grand-mère Zita…

Malo commence tout juste à construire son histoire, du bout de ses pinceaux, lorsque sa grand-mère arrive. Il lui fait part de son mécontentement sur son travail, car rien n’est exactement comme il veut. Heureusement, la vieille artiste, à la renommée mondiale, le rassure gentiment. Et puis, il est temps de partir pour le musée, où mamie expose ses toiles.

Tous les badauds sont déjà rassemblés pour l’accueillir sous les flashes et les applaudissements. Mais, au milieu de la foule, la commissaire Moineau est également présente. Car un nouveau tableau a disparu de la galerie. L’enquête est tout juste en cours. Elle questionne le conservateur du musée, qui semble avoir entrevu quelque chose. Une créature multicolore, bavant avec un tableau dans la bouche…

Il en faut bien plus pour impressionner l’inspectrice, qui conclut à un cambrioleur masqué et déguisé !!

Et comme les criminels reviennent toujours sur les lieux du crime, elle veille avec son pigeon-robot.

Pendant ce temps, Malo flâne dans la galerie. Il tombe nez à nez avec une jeune fille déguisée avec deux petites ailes rouges, avec qui il commence à échanger sur les tableaux et l’art de sa grand-mère. Le jeune artiste espère bien avoir autant de talent qu’elle un jour, puis ils retournent vers la salle principale, où un homme étrange posant des questions à Zita, fait fuir sa jeune amie…

Le point sur la BD :

Quelle imagination de la part de Claire Grimond et Léo Verdier. Leur histoire fantastique, doublée d’une enquête rocambolesque, est absolument craquante ! On débute avec les interrogations de ce jeune protagoniste sur son art et sa capacité à créer, en passant par le rapport affectif entre une grand-mère et son petit-fils, pour s’envoler sur un navire écarlate, aux secrets bien cachés.

C’est plein d’émotions, et d’affection, et bien évidemment d’art, de peinture et d’explosion de couleurs aussi douces que le récit.

La cover est déjà un petit bijou avec ces argentures en relief, donnant vie aux personnages présents.

C’est l’œuvre de Léo Verrier qui signe aussi la partie graphique, avec des illustrations signées, aux bouilles adorables. Un clin d’œil à son court-métrage ​”Dripped​” dont l’histoire ressemble à cette œuvre aux Éditions Jungle. (à retrouver en fin de review)

La conclusion :

Si vous êtes un adulte, Le navire écarlate aux Éditions Jungle, fait renaître en vous cette partie d’enfance où chacune de vos créations papiers/ murales ou finement incrustées sur le plancher, au désarroi de vos parents, prenaient immédiatement vie dans votre tête !!! Si vous êtes un enfant, alors c’est le début de l’imaginaire teinté d’art et d’amour pour vos grands-parents et leur capacité à vous rassurer !!

Un coup de cœur (d’enfant enfoui en vous) régressivement nostalgique pour les « vieux » comme moi, et totalement communiquant d’une énergie créative pour tous !!!!

Je vous laisse avec le court métrage du dessinateur ...