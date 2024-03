Décrocher la lune – Amitié et application au programme – Éditions Jungle

Partagez





La jeune Addie a toujours voulu décrocher la lune !! Et surtout découvrir un dés « Moon trees » planté dans les années 70 après avoir voyagé un moment dans l’espace.

Entre une mère passionnée par les animaux, et plus précisément les tortues, et un père accro à la technologie, la petite Addie grandit comme une jeune pousse d’arbre. Jusqu’à l’accident de maman, qui la plonge dans une introversion profonde. Puis, l’oblige à déménager à l’autre bout de la Terre, pour un projet incroyable.

Un one shot inspirant et technologique aux thèmes chaleureux et empathiques.

À découvrir aux Éditions Jungle depuis le 7 mars 24. (+8)

Le décor :

L’enfance d’Adwaitya, alias Addie…

Si tout le monde appelle cette jeune fille par son diminutif, c’est parce que son prénom est sûrement trop compliqué !! C’est celui d’une tortue, vieille de 250 ans, car sa mère est une passionnée d’animaux. Avant, elle bossait au zoo, et puis, elle a rencontré papa près des Chéloniens, et voilà !!!

Son père, lui, c’est plutôt la réalité virtuelle qui le botte. Les casques de réalité virtuelle et il a pas mal de projets. Une famille normale, fier de leur petite Addie qui gagne régulièrement des diplômes à l’école !

Jusqu’au drame. Lors d’une balade à vélo, maman tombe et se retrouve à marcher avec une canne. À souffrir doucement et silencieusement. Les relations se dégradent peu à peu.

Un jour, à ses 12 ans, Papa décide de faire un super road-trip pour l’accompagner à l’endroit où elle va travailler pour l’été. Le voyage vers Spring Haven, est ponctué de découvertes « spatiales » ou non, afin de le rendre fun ! Et puis depuis petite, Addie est passionnée par les « Moon Trees » et c’est justement à l’université de Spring Haven, qu’à l’occasion du bicentenaire, quelqu’un sera choisi pour en planter un !

Une opportunité incroyable pour celle qui en rêve, et un endroit salvateur où elle va pouvoir se lier d’amitié avec l’équipe qui bosse sur la VR, mais aussi un jeune garçon de son âge pour créer une amitié productive !!!

Le point sur la BD :

Une one shot jeunesse aux Éditions Jungle, que Wendy Mass parsème de petits clins d’œil à sa propre vie. Les thèmes sont nombreux, pour les enfants, comme pour les parents. On lit avec passion, l’existence des « moon trees », les applications de la VR (virtual reality).

Et on suit les différentes phases de résilience de la protagoniste principale, à travers son projet et son amitié avec ce nouveau venu. Décrocher la lune, c’est un récit qui commence avec un drame, comme un déclencheur de quelque chose qui va mûrir et devenir de plus en plus grand jusqu’à guérir.

L’adaptation graphique de Gabi Mendez est assez ronde et naïve pour plaire à tous les lecteurs, mais les sujets sont profonds entre écologie, espace, acceptation de soi, ouverture sur les autres, et surtout capacité à surmonter et exprimer ses drames.

Une des deux autrices, Wendy, nous propose en fin de lecture une note sur son œuvre, puis une courte histoire dessinée à propos de la VR et de ses sensations. Puis c’est au tour de Gabi, la seconde autrice, d’exprimer sa personnalité. Deux passages pour finir la lecture en toute originalité.

La conclusion :

Oh là là, ce qu’on a envie d’aller aux states après ça pour pouvoir, nous aussi toucher un Moon tree !!!! Les autrices parviennent dans leur titre, Décrocher la lune, paru aux Éditions Jungle, à nous transmettre leur passion et leur curiosité. Même si tout commence par un drame, et en comprend un autre, l’œuvre est fraîche, pleine de positivité, de pardon, de résilience. C’est frais, et ça peut sûrement générer un engouement certain pour la VR, le futur et ses applications !!! Un one shot feel-good et inspirant !!!