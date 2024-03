L’ours, le livre et le doudou – Ed. Gründ

L’ours, le livre et le doudou est un album jeunesse, de Lou Peacock et Ged Adamson, paru aux éditions Gründ, en janvier 2024. Une histoire du soir originale, amusante et pleine de tendresse, avec de petits lapins prêts à tout, pour que bébé s’endorme.

Dans la chambre, bébé est dans son lit. Il est demandé aux petits lapins de ne plus dire un mot, car il est tard et bébé doit faire dodo ! Mais bébé ne semble pas avoir sommeil… C’est normal, le tout-petit n’a ni son ours, ni son livre, ni son doudou. Les petits lapins sont interpellés, ils doivent aider à retrouver, tout d’abord, l’ours. Ils scrutent la commode, regardent sous le tapis, un autre prend une loupe… Les petits lapins finissent par retrouver tout un tas d’ours en peluche. Cela fait beaucoup d’ours, il aucun ne semble être l’ours de bébé ! Cependant, Léo, le petit lapin cache quelque chose derrière son dos. Il semblerait qu’il ne veuille pas rendre son ours à bébé…

Le livre présente une histoire originale et drôle, proposant de suivre une dizaine de petits lapins bleus. Les petits êtres viennent en aide à bébé, pour retrouver tout le nécessaire, afin qu’il puisse s’endormir. Ainsi, ils sont sollicités pour retrouver son ours en peluche, son livre et son doudou. Malgré tout, il semblerait qu’il manque quelque chose… Le récit est tendre et amusant, avec ces petits lapins bleus à observer partout dans les différentes scènes. Le texte reste simple et adapté aux jeunes lecteurs, il est dynamique, avec une narration ou un monologue amusant, qui interpelle. La tendresse, l’amusement, la bienveillance restent au cœur de cette belle histoire du soir, proposant de retrouver les rituels. Le dessin est plaisant, rond et doux, offrant également un bel univers coloré, fourmillant de détails.

L’ours, le livre et le doudou est un album amusant et tendre, des éditions Gründ. Une histoire du soir originale, qui présente une multitude de petits lapins bleus prêts à tout pour aider bébé à trouver le sommeil, et cela jusqu’à la fin pleine de tendresse, rappelant les rituels.

