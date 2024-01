Événementiel : quels mobiliers urbains faut-il privilégier pour vos manifestations culturelles et sportives ?

Événements sportifs, concerts, sorties culturelles, expositions, manifestations sociales, défilé… Il est primordial de prévoir les équipements pour qu’un événement se passe sans encombre. Afin de délimiter, de guider et de protéger les foules, voici les différents moyens et mobiliers qu’il est conseillé d’installer. Parlons des équipements intérieurs et extérieurs pour l’organisation de tous vos événements !

Les installations pour encadrer et protéger la foule

La barrière Vauban, aussi appelée barrière de foule ou barrière Nadar, est destinée à délimiter des manifestations et protéger les personnes. On les retrouve par exemple dans les villes étapes du Tour de France, lors des concerts debout ou bien lorsqu’il faut canaliser une foule à un marathon ou encore pour protéger des lieux publics comme des écoles ou bâtiments destinés à recevoir du public. Ces fameuses installations sont aussi nommées barrières Vigipirate et répondent à des normes en vigueur avec une hauteur standard comprise entre 1 040 ou 1 100 mm et un pied en “V” pour un meilleur stockage au carré et une meilleure stabilité au sol. Enfin, notez que plusieurs matières peuvent être proposées (acier, plastique, polyéthylène, etc.).

Les équipements plébiscités pour les festivités

Que serait un concert sans une scène en hauteur ? Des gradins pour s’asseoir ? Des tonnelles en cas d’intempéries ? Il existe plusieurs modèles d’intérieur et d’extérieur pour contenter les professionnels et les collectivités lors des fêtes et des cérémonies. Festivités, foires, marchés, rassemblements, repas : on recense par exemple un podium amovible, une tente de réception, un plancher de bal, un stand de buvette en bois, des poteaux de guidage, des chaises pliantes, des (grandes) tables conviviales et sans oublier le matériel technologique ! En parlant de visuel et d’audio, parlons musique et son !

Bon à savoir : pour communiquer sur vos futurs événements, pensez à investir dans des panneaux d’affichage et des grilles d’exposition que vous pouvez disposer sur la voie publique ou bien devant les bâtiments fréquentés par la foule (école, bibliothèque, gymnase, salle de concert, etc.).

Les solutions médias pour ambiancer la foule

Dans un système locatif – ou bien à l’achat – n’oubliez pas la dernière chose primordiale : les installations électroniques. On pense aux enceintes, aux projecteurs de lumières et aux dispositifs festifs (comme la classique boule à facettes !). Voici la liste non exhaustive des équipements appréciés pour ambiancer :