La famille trop d’filles chez Miss Jungle !!

Dans la famille trop d’filles, je voudrais Elisa ! Ce sera donc un premier tome, aux Éditions Jungle dans la collection Miss Jungle, consacré à celle qui veut devenir ballerine . Mais, dans une famille, où il y a 6 filles et 1 garçon, qui, eux aussi aimeraient assouvir leurs passions, il est difficile d’obtenir ce qu’on veut ! Et comme Papa et Maman ne sont presque jamais là, c’est Grand-mère qui va devoir tout arranger ! Paru le 20 Août, cette BD jeunesse est parfaite pour les enfants perdus au milieu de trop’d’fréres et soeurs !!!

Le décor :

Elisa ne danse pas. Elle flotte au dessus du sol avec la grâce et la légèreté d’un papillon !! Elle rêve de devenir célèbre, et sa soeur Bella l’y encourage. Dans cette grande famille, il est difficile de trouver du temps, de la place, ou tout simplement des personnes qui veulent bien danser avec elle … Papa et Maman adorent danser, mais leur travail ne leur permet pas d’être souvent là. Aussi, c’est Billy qui gère un peu tout : le repas et l’intendance !

A l’école tout se passe bien. En sortant, Elisa va assister à ses cours de danse . Un petit train train journalier qui ne serait pas si joyeux sans son partenaire de danse : Eliott. Dont elle est secrètement amoureuse !

Un jour, pendant les vacances d’hiver, la professeur de danse leur propose de s’inscrire à un stage pour une semaine. C’est là que les problèmes vont s’accumuler !! Grande famille, il faut souvent faire des concessions pour pouvoir s’attribuer des plaisirs, mais en plus, Elisa a l’impression que ses pieds grandissent plus vite qu’elle !!!! Son avenir de danseuse est peut être compromis ?

Le point sur la BD :

Elisabeth Barféty et Clotka adaptent un des romans à succès de Suzie Morgenstern publié chez Nathan. Avec, la famille trop d’filles, le lecteur découvre qu’il n’est pas si grave de ne pas toujours obtenir ce que l’on veut, quand on le souhaite. Surtout dans une grande famille comme celle des “Arthur” !! Une adaptation amusante et réaliste où la pré-adolescence est le départ de tous les problèmes : amourette, corps qui change, concessions à faire entre frères et soeurs. Une BD qui nous apprend aussi l’importance des Grand-mères et leur grain de folie !!!

Les graphismes sont adaptés aux plus jeunes, et les couleurs sont pétillantes à souhait ! De quoi passionner toutes les « Miss Jungle » !

La conclusion :

Une BD qui aborde des sujets plus que d’actualité. Grandes familles ou familles recomposées se reconnaitront parfaitement en chacun des personnages ! La famille trop d’filles traite la plupart des problèmes rencontrées au fil des besoins des enfants, et du rapport au changement de leurs corps lorsqu’ils grandissent . Également de l’effort à faire pour participer aux différents frais de la famille ! Chacun des personnages sera abordé dans la série !

Dans la collection Miss Jungle des Éditions Jungle, vous reprendrez bien un peu de bonne humeur, et de bon sens avec La famille trop d’filles ?!!!! Nous , oui !