Fort comme un arbre – Ed. Langue au chat

Fort comme un arbre est un album jeunesse de Sophie Adriansen et Lili la Baleine, paru aux éditions Langue au chat, en avril 2023. Un ouvrage touchant, sur une thématique actuelle et importante, la nature comme source d’inspiration, pour aller de l’avant.

Comme tous les mercredis, Alma et Jérémy goûtent avec leur Papi. Mais ce mercredi-là, Papi remarque que le moral n’a pas l’air bien haut ! Les enfants répondent, d’un cri déchirant, que c’est à cause du déménagement. Alma, Jérémy et leurs parents doivent bientôt quitter leur maison, pour s’installer à l’autre bout du pays. Jérémy sanglote, pour lui la famille est comme un arbre qu’on va déraciner ! Papi assure que les arbres sont plus forts qu’il n’y paraît… Le vieil homme se racla la gorge, comme il fait toujours avant de dire quelque chose d’important. Puis, il fait remarquer aux enfants que l’eau, le soleil et le vent façonnent les arbres au fil du temps.

Le récit est plein de tendresse et de bienveillance, avec ce grand-père qui vient rassurer ses petits-enfants. Papi les entraîne dans le jardin pour observer et s’inspirer de la nature, des arbres qui, au gré des saisons réussissent à grandir et s’épanouir. La leçon est grande et inspirante, qui accompagnera les enfants tout au long de leur vie. Les jeunes lecteurs se retrouveront dans cette histoire, s’inspirant de la nature, des arbres… L’observation, le temps et l’imitation sont au cœur de cet album bienveillant, qui offre aussi des réponses aux problématiques des enfants. Le texte est simple, vivant, avec beaucoup de dialogues et d’échanges. Le dessin est tout aussi doux, avec un trait fin, rond, des personnages expressifs et des couleurs plutôt tendres.

Fort comme un arbre est un bel album bienveillant, des éditions Langue au chat. Une histoire dans laquelle la thématique est forte, importante et actuelle : la nature. Entre observation et inspiration, les enfants apprennent une leçon de vie, à travers les arbres.

