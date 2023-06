Marshal Bass – Texas rangers

Texas rangers est le neuvième tome de la série western Marshal Bass, des éditions Delcourt. Une bande dessinée de Darko Macan et Igor Kordey, parue fin mai 2023, qui présente River Bass, esclave affranchi, premier shérif afro-américain, pour une traque sous tension…

Janvier 1878, au milieu de nulle part, Doc Moon arrive près d’une ferme. Elle est attendue. La femme demande s’ils ont bien besoin d’elle. Un homme explique que c’est pour leur père… Quelqu’un ouvre la porte. Un vieil homme se tient allongé sur un lit, il respire mal. Doc Moon explique aux gars qu’elle n’est pas sûre de pouvoir faire quoi que ce soit pour le vieil homme. L’homme réplique qu’elle ne peut rien pour le père, mais qu’elle peut faire quelque chose pour eux… L’homme continue en expliquant que le vieux met un temps infini pour mourir. Un autre homme continue par dire qu’ils ont besoin du lit et qu’ils ont besoin de nourriture pour les petits… Doc Moon entre dans la pièce. Elle leur demande de rester dehors. Elle se présente au vieil homme, avant de lui dire qu’il est temps pour lui de s’en aller.

C’est encore un récit captivant, qui est présenté ici, mais en deux parties, cette fois-ci. Ainsi, pour connaître la conclusion de ce western prenant, il faudra attendre le mois de septembre. En attendant, il est plaisant de suivre le Marshal Bass, qui va croiser le chemin de sept Texas rangers. Cependant, un mal-être s’impose dès le début de leur rencontre. River Bass ne semble pas sentir ces hommes, mais décide de les suivre pour traquer des Comanches… La bande dessinée offre, une nouvelle fois, un western captivant et très bien mené. La tension se fait ressentir, la mort plane, comme les coups bas et faux-semblants. L’ambiance tendue, enchaîne très vite sur une histoire qui va dégénérer, laissant le Marshal Bass, en fâcheuse posture. Le dessin reste atypique, avec un trait épais, jouant avec les couleurs sombres et les ombres.

Texas rangers est le neuvième tome de la série des éditions Delcourt, Marshal Bass. Un nouveau western très bien mené, qui se présente en diptyque, offrant une nouvelle aventure, entre violence et faux-semblants, à River Bass, premier shérif afro-américain.

