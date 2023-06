Que permet un prêt en ligne ?

Financer ses projets n’est pas toujours simples, surtout si vous n’avez personne sur qui compter pour vous prêter de l’argent ou vous accompagner dans vos démarches. Ainsi, depuis quelques années, les crédits à la consommation et les prêts en ligne se sont démocratisés. En effet, un prêt en ligne via Prêt-Équitable ou autre, vous permet de trouver un moyen de financer un projet personnel auquel vous n’auriez pas eu accès avec votre seul revenu.

Néanmoins, que peut-on financer avec un prêt en ligne et quelles sont les sommes qui peuvent être attribuées ?

Tout le monde peut-il obtenir un prêt en ligne ?

Le prêt en ligne n’est pas disponible pour tous et les sociétés qui les proposent vont vous demander des justificatifs afin de prendre connaissance de votre situation. Il faut être âgé de plus de 18 ans, ne pas être interdit bancaire, prouver que vous disposez de revenus réguliers et que votre taux d’endettement ne dépasse pas les 33 %. Si vous remplissez toutes ces conditions, l’organisme peut alors débloquer des fonds selon vos besoins.

Pour quels projets peut-on faire prêt en ligne ?

Il existe différents types de prêts en ligne avec des sommes accordées et des taux imposés différents selon le projet que vous souhaitez réaliser. Ainsi, il est possible de faire un crédit à la consommation affecté, c’est-à-dire avec un but bien précis déclaré auprès du prêteur. C’est le cas du crédit auto, par exemple. Le prêt personnel est aussi une option pour vous faire prêter de l’argent que vous pouvez utiliser à votre gré et s’avère donc plus pratique pour financer plusieurs projets plus modestes. Ces crédits sont souvent contractés sur moins d’un an et sont remboursés assez rapidement, car il s’agit souvent de petits montants.

Le prêt immobilier, par contre, répond à des critères différents du crédit affecté et il faudra notamment justifier l’achat du bien pour en bénéficier. Le taux demandé sera plus élevé en général avec une moyenne variant selon le marché et la nature du bien acheté. De plus, un prêt immobilier nécessite de débloquer plus d’argent et la durée du crédit peut être d’une vingtaine d’années.

À savoir avant de faire un prêt en ligne

Avant de vous lancer dans un prêt en ligne, il est conseillé de vérifier vos capacités de remboursement, car manquer une mensualité ou ne pas pouvoir rembourser peut mener à des recours judiciaires pouvant aller de l’interdit bancaire au recouvrement de biens. Ainsi, n’hésitez pas à utiliser les simulateurs de crédits disponibles en ligne pour savoir si c’est une bonne idée pour vous ou si il est préférable de patienter et de mettre de l’argent de côté.