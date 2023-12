Gazafond : A fond les ballons ! La nouvelle BD de Delvaux

Préparez-vous à un tourbillon de rires et d’aventures avec “Gazafond – À fond les ballons”, le deuxième tome explosif de la série culte de Jean-Luc Delvaux ! Dans ce monde où les vieilles carrosseries brillent et les gags fusent, Jiji et Fifi, nos héros déjantés, nous embarquent dans un univers où l’humour côtoie la passion des automobiles anciennes.

Delvaux, maître incontesté de l’humour automobile, continue de ravir ses fidèles lecteurs de “Gazoline” avec ce nouveau tome. Depuis 2006, il roule à plein régime avec “Gazafond”, et il ne montre aucun signe de ralentissement ! Chaque page déborde d’énergie et d’espièglerie, capturant parfaitement l’esprit et l’enthousiasme des passionnés de voitures anciennes.

Et parlons de ces voitures ! “À fond les ballons” est un véritable garage roulant de rêve pour tout amateur de belles mécaniques. On y retrouve la mythique Renault 8 Gordini, surnommée affectueusement “Gordie”, la robuste Simca 1000, la gracieuse Peugeot 404, et même la pétillante Spitfire Triumph. Et bien d’autres encore ! Chaque modèle est plus qu’une simple voiture, c’est une star qui ajoute sa touche de charme à l’aventure !

Gazafond : du rire, des bagnoles anciennes, la vie quoi !

Ce tome ne se contente pas de nous faire rire aux éclats ; il nous fait vivre la passion de l’automobile à travers des péripéties trépidantes. Jiji et Fifi ne sont pas de simples collectionneurs ; ce sont des magiciens de la mécanique, des pilotes de l’extrême, qui transforment chaque rallye, chaque jour à l’atelier en une aventure mémorable.

L’art de Delvaux brille de mille feux dans “Gazafond – À fond les ballons”. Ses planches sont des explosions de couleurs et de dynamisme, capturant à la perfection l’essence des voitures classiques et l’esprit frondeur des personnages.

Alors, accrochez vos ceintures et préparez-vous pour un voyage hilarant dans le monde des voitures anciennes. Avec “Gazafond – À fond les ballons” aux éditions Casa, Delvaux prouve une fois de plus qu’il est le champion incontesté de la BD automobile. C’est une lecture incontournable, un mélange parfait de rire, de nostalgie et de passion mécanique. Attendez-vous à être transporté dans un tourbillon d’émotions, où chaque page est une aventure à elle seule !

