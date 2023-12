Dujardin – Fabulus magix

Fabulus magix est un nouveau jeu Dujardin, qui propose de réaliser les sortilèges les plus impressionnants ! Un nouveau coffret d’expériences incroyables, pour les enfants à partir de 8 ans, qui offre une suite au jeu Fabulus potium, présentant des formules, pour des sortilèges visuels impressionnants !

Dujardin, éditeur de jeux de société et créateur de ses propres jeux depuis 1947, présente quelques nouveautés, pour Noël ! Des expériences uniques, des histoires captivantes, des moments de partage, en famille, ou entre amis, sont à retrouver à travers ces jeux variés, pour petits et grands.

Parmi la gamme Mille bornes, les jeux d’aventures ou jeux d’ambiance, France Net Infos a choisi de découvrir le jeu Fabulus magix. Un coffret, pour les enfants à partir de 8 ans. Il rouvre les portes de l’école de magie, pour de nouvelles expériences incroyables. Cette fois-ci, une baguette magique vient agrémenter le jeu ! Le coffret se compose d’une baguette magique aimantée avec une lampe UV intégrée, un tube à essai, deux verres, une paire de lunettes, un bécher, un pot de bicarbonate de soude, un pot de limaille de fer, un arbre en carton, un pot de liquide de cristaux, un bateau en plastique aimanté, un trombone, une plume, une cuillère, un entonnoir, deux ballons de baudruche, un grimoire de sortilèges, un tissu, un fil de laine, une cuillère et les règles du jeu.

Le jeu est simple pour les enfants. Il suffit de suivre les recettes et de prononcer correctement les formules magiques, pour des expériences uniques ! Le matériel est à disposer sur une table propre, et les lunettes à mettre sur le nez. Pour réaliser le sortilège désiré, il suffit de bien lire et de respecter les doses. Les enfants vont adorer plonger dans cet univers à mi-chemin entre magie et chimie/physique, pour des expériences incroyables et fascinantes. Le jeu plaît, voilà pourquoi cette deuxième version paraît, pour pouvoir prolonger le plaisir et les expériences fabuleuses ! Le coffret reste complet, intéressant et fascinant, il plaira à coup sûr !

Fabulus magix est un nouveau coffret Dujardin, qui propose de poursuivre l’aventure du coffret Fabulus potium. Un jeu unique et fascinant, qui invite les enfants à réaliser des sortilèges. Ils vont utiliser une baguette magique, prononcer des formules et réussir des sorts impressionnants.

