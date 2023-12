Disguise – La nouvelle collection Princesses Disney

Pour Noël, la marque américaine Disguise présente une belle collection, qui va faire rêver les enfants ! En effet, l’imaginaire des enfants va être éveillé, avec quatre nouveaux costumes de princesse, Raiponce, Cendrillon, Belle et Elsa, pour vivre et revivre de belles aventures.

Disguise est une marque américaine qui a su s’imposer dans l’industrie mondiale du costume. Elle propose aujourd’hui, en France et en Europe, de superbes collections. Pour petits et grands, et pour tous les styles, la marque a su aussi jouer de partenariat, proposant des licences incontournables. Ainsi, pour ce Noël, Disguise présente une superbe collection Princesses Disney.

Les enfants, et plus particulièrement les filles, vont pouvoir s’amuser et de déguiser en princesse. Raiponce, Cendrillon, Belle ou encore Elsa sont à retrouver dans cette collection. Elle se compose de deux costumes « Basic plus » et de deux costumes « Deluxe ». Ainsi, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets ! Trois tailles, pour chacun des costumes sont à retrouver, pour les petits comme les plus grands qui rêvent de vivre de belles aventures et de paillettes… Les bambins à partir de 3 ans, pourront donc se déguiser, comme ceux à partir de 5 ans et les 7-8 ans.

France Net Infos a pu s’habiller d’une de ces belles robes de princesse, pour devenir Cendrillon, le temps d’un après-midi ! Un costume « Basic plus », qui présente plutôt bien. C’est une même pièce qui est à découvrir, une robe qui s’arrête aux genoux. Le tissu soyeux, reste doux, et offre un effet brillant qui plaît toujours. Sur le buste, le tissu à motifs présente de jolis détails, qui viennent embellir la robe. Il y a la véritable Cendrillon, des galons, un joyau, des motifs floraux et la chaussure de la princesse.

Le tulle vient apporter du volume à la robe, et embellir le costume. Les coutures sont parfaites et détails font une véritable différence, pour immerger un peu plus les enfants, dans l’univers féérique. Le déguisement, en tissu 100% polyester, ne va pas en machine, il est recommandé de le laver à la main. Il s’enfile facilement, avec l’aide d’un scratch, derrière, au niveau de l’encolure.

Disguise, marque américaine, leader mondial de la conception et de la fabrication de costumes, se renouvelle proposant de belles collections, pour les enfants. Pour ce Noël, les princesses Disney sont à l’honneur. Il y a quatre costumes de Raiponce, Belle, Cendrillon et Elsa, aux détails soignés, aux différentes tailles, pour faire plaisir aux petits comme aux plus grands enfants !

Lien Amazon