Comme un air de campagne, une BD complètement déjantée

La dernière bande dessinée de la série “La Sotizerie”, intitulée “Comme un air de campagne”, apporte une bouffée d’air frais dans le paysage de la BD humoristique. Sous la plume talentueuse de Jack Domon, cette œuvre dépeint avec brio et malice les aventures politiques et alcoolisées de Riton, un candidat aux municipales pas comme les autres.

Dans ce village où chaque habitant semble plus excentrique que le précédent, Riton, lassé par la bureaucratie et le mépris des citadins mais surtout complètement ivre, se laisse entraîner dans la course à la mairie.

Sa décision, prise lors d’une soirée bien arrosée au bar du Bourg, le “6 roses”, devient le point de départ d’une campagne électorale des plus rocambolesques.

Riton, un brin (toujours) éméché mais déterminé, est entouré d’une équipe tout aussi pittoresque : Kévin, l’as du volant en C15, Cindy, la belle plante locale, Carotte, Hervé de Parc & jardins, Sacoche, le père Bichet et la Momone, l’aînée râleuse. Mais aussi Titi et Nanar, les deux cagoulés du coin qui ne veulent pas enlever leurs cagoules (ça doit être très stylé en fait) et qui sont en grande partie responsable de tout ce beau chantier.

Votez Riton, c’est pas si con ! Une super campagne politique

Ensemble, ils affrontent le dernier parti politique en lice, un groupe écolo quelque peu dépassé par les événements.

Tout au long de sa campagne, Riton semble suivre un programme électoral bien arrosé. Chaque rencontre avec les électeurs se transforme en une occasion de lever son verre. Que ce soit à l’Ehpad, où il essaie de charmer les aînés avec des anecdotes piquantes, ou à l’école du bourg, où il initie les plus jeunes à sa vision de la politique avec humour et légèreté, Riton met l’ambiance partout où il passe. Les scènes dépeintes sont à mourir de rire, dévoilant une image de la politique rurale bien éloignée des clichés austères.

Le génie de Jack Domon réside dans sa capacité à fusionner l’humour noir, les cascades abracadabrantesques et les blagues potaches pour créer un univers où l’on rit de tout. La représentation de la vie rurale française, souvent oubliée, est ici célébrée avec un humour décalé et un amour sincère.

Ainsi, “Comme un air de campagne” est une invitation à rire de la politique, à célébrer les petits plaisirs de la vie rurale, et à se souvenir que, parfois, le monde peut être pris un peu moins au sérieux. Pour les amateurs d‘humour, de convivialité et d’une bonne (grosse) dose de sottises, ce livre est un incontournable.

Alors Votez Riton, c’est pas si con !