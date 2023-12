Le loup en slip et le mystère du P silencieux est le huitième tome de la série jeunesse, paru aux éditions Dargaud, en novembre 2023. Une bande dessinée de Wilfrid Lupano et Mayana Itoïz, drôle et intéressante, qui explore la richesse de notre vocabulaire.

Dans la forêt, un petit oiseau s’énerve. Grumo est de mauvaise humeur, il n’arrête pas de râler. Le loup en slip lui demande ce qui se passe, et si c’est son aile qui l’embête. Grumo explique que c’est sa langue. Le loup en slip tire la langue de son ami. Grumo reste en colère, et explique qu’il ne faisait pas référence à sa langue, mais des mots pour parler ! En effet, Grumo pense que les mots sont trop chelous ! Il y a une règle qui dit ceci, mais il y a des exceptions… Cette lettre, on doit l’écrire mais on ne la prononce pas… Celle-ci s’écrit comme ci, mais se prononce comme ça… Il faut savoir ceci et il faut savoir cela ! Bref, il faut tout retenir par cœur, alors que tout semble débile ! Puis, le petit oiseau prend l’exemple de la « gifle ».

Le petit oiseau démontre, par différentes règles, que les règles sont débiles et les exceptions, apprendre par cœur, trop nombreuses et agaçantes ! Puis, il prend un autre exemple, avec le mot « loup », dont le p ne se prononce pas et le mot « slip », où le p se prononce ! Tant de règles mettent sens dessus dessous le petit oiseau, qui en devient fou. Aussi, Paulette vient à leur rencontre, pour expliquer la richesse de la langue et leur périple va les emmener au cœur de la forêt, et même sous la surface ! La bande dessinée joue avec les mots, entre humour et poésie, elle reste aussi intéressante et riche. Le loup, accompagné de Grumo, explore la richesse de notre vocabulaire, en décortiquant les mots, expressions, et la manière de les écrire. C’est drôle, mais aussi vrai, invitant à découvrir l’orthographe en s’amusant !

