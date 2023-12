Saveurs & Nature – Une chocolaterie gourmande, bio et équitable !  

Parmi nos récentes découvertes, il y a la chocolaterie Saveurs & Nature qui propose des chocolats 100 % bio de qualité artisanale. Séduits par leurs recettes chocolatées et éditions limitées de Noël, il était évident pour nous qu’elle fasse partie de notre sélection gourmande.

Pour tout vous dire, nous avons découvert la chocolaterie Saveurs & Nature un peu par hasard, en nous rendant dans une jardinerie, au rayon épicerie bio. Nous étions loin de penser que la marque nous plairait autant, au point de souhaiter la découvrir plus en détail : ses produits gourmands, son fort engagement pour le bio et cette recherche permanente du meilleur, pour proposer un chocolat de qualité optimale.

Saveurs & Nature – Une équipe de passionnés

Saveurs & Nature se démarque des autres chocolatiers par son authenticité. Depuis 2001, l’entreprise ne cesse de s’investir pour proposer un chocolat bio, dans le respect de la nature et de l’environnement. Sans oublier l’homme, qui veille à ce que la qualité du chocolat soit préservée grâce à des méthodes de culture précises, ainsi qu’aux soins apportés à sa fabrication. Et pour rester dans la logique du bio, Saveurs & Nature s’est lancé dans l’upcycling des matières premières non-utilisées pour éviter le gaspillage, dans le but de créer des produits de plus grande qualité.

La collection de Noël – 4 recettes de chocolats upyclés à découvrir

Saveurs & Nature propose donc 4 recettes différentes à l’occasion des fêtes de fin d’année à base de chocolats issus de leurs procédés de fabrication : l’enrobage de céréales, la torréfaction, et le concassage des fèves de cacao.

Au programme, des « Truffes au chocolat noir fondant 70 % de cacao » ; elles se démarquent par les copeaux de fèves de cacao qui apportent un petit côté craquant au tout. Vous pourrez également déguster de recettes de palets, et notamment les « Palets de chocolat au lait 40 % de cacao » qui sont divins : cœur lacté fondant, éclats de pralins, perles croustillantes de chocolat au lait, on adore ! Et enfin, le cadeau simple et efficace à faire aux gourmands, la « Tablette de chocolat au lait 40 % de cacao » qui contient des perles croustillantes, du chocolat et du caramel.

Les packagings quant à eux sont festifs, décorés de flocons de neige, d’étoiles et de houx.

Saveurs & Nature – Des tablettes gourmandes à découvrir sans plus tarder

Ah le chocolat ! Une grande histoire d’amour pour la plupart d’entre nous. Une fois encore, nous vous conseillons de vous rendre en magasin bio pour découvrir les nombreuses tablettes de chocolat proposées par la marque. Vous verrez, il y en aura pour tous les goûts ! Les amateurs, les petits et grands gourmands, les passionnés bien sûr.

Et parmi celles que nous avons dégustées avec plaisir, il y a la recette « Cacao noir 70 % Fleur de sel fondante ». Un classique qui n’a rien à envier aux recettes concurrentes. Le goût du chocolat proposé par la chocolaterie est unique en son genre, reconnaissable également. Saveurs & Nature propose aussi des recettes qui sortent de l’ordinaire, assez sucrées pour le coup : « Chocolat noir 70 % de cacao au caramel gourmand », « Chocolat au lait 40 % de cacao biscuits croustillants » et notre préférée, la tablette « Chocolat au lait 40 % de cacao cacahuètes croquantes » … Un délice !

La chocolaterie Saveurs & Nature a réussi à nous régaler. Les recettes qu’elle propose sont divines, classiques ou plus étudiées, elles plairont aux gourmands de chocolat. N’hésitez pas à jeter un coup d’œil aux nombreux produits qu’elle propose sur leur site en ligne. Vous nous en direz des nouvelles !