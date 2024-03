Girl Juice – Coloc, sextoys & dogmom

Girl Juice est un album, de Benji Nate, paru aux éditions Marabulles, en février 2024. Une bande dessinée qui présente la vie décomplexée et assumée de quatre jeunes femmes en colocation, à travers des saynètes et gags d’une planche.

Bunny appelle Nana. Allongée derrière elle, elle affirme qu’elle s’ennuie. Devant son écran d’ordinateur, Nana explique qu’elle essaie de bosser. Sur le canapé, Bunny pense que son amie ne bosse pas vraiment. En effet, mater du porno dans le salon à moitié à poil, ne ressemble pas vraiment du travail ! Nana explique qu’elle a besoin de référence pour une illustration. Bunny pense alors que son amie doit sortir, pour voir le monde. Elle devrait expérimenter la vie et s’en servir comme référence. Nana affirme que cela ne va pas l’aider à dessiner correctement le bras… Bunny finit par affirmer qu’elle s’en tape et qu’elles devraient sortir toutes les deux jouer les salopes.

C’est à travers le quotidien et des gags que sont à découvrir quatre jeunes femmes d’aujourd’hui, qui vivent en colocation. Les portraits d’une nouvelle génération qui envisage l’avenir comme un jeu, sans complexe et en toute décontraction. L’album raconte donc le quotidien de vingtenaires plutôt exubérantes, en pleine crise existentielle, penché du côté sexe. Des gags et des saynètes absurdes s’enchaînent dans cette bande dessinée, bien rythmée, drôle et légère. Il y a du fun, des insanités, des crises existentielles, des pensées farfelues, de la religion, d’impudeur, et surtout de l’amitié. Les deux tiers de l’ouvrage présentent ces saynètes, mais un tiers propose une histoire complète, autour du démon de Tallulah. Le dessin est rond, assez simple, sans fioritures, il reste malgré tout expressif.

