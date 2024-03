Le guide ultime des pierres et des cristaux est un ouvrage paru aux éditions Animae, du groupe Leduc, en février 2024. Un livre, de Wydiane Khaoua et Sarha Desalme, qui propose de découvrir les propriétés et des différentes utilisations d’une centaine de pierres.

C’est avec un sommaire que débute l’ouvrage, présentant ainsi trois grandes parties. Une introduction explique que les minéraux sous nos pieds. Formés au cœur de notre planète, ils ont marqué les rituels et les soins existants, depuis toujours. Les minéraux font aujourd’hui partie des technologies qui façonnent notre quotidien et notre monde. Ils intègrent également, de plus en plus, nos remèdes naturels. La géologie et la science de la terre permettent d’élucider le mystère de la matière minérale et de ses formations. La lithographie contemporaine ouvre les voies de l’existence d’un véritable langage minéral holistique, en lien avec l’équilibre physique, émotionnel et spirituel de l’être humain.

La première partie propose de découvrir des conseils théoriques et des pratiques, sur la lithographie contemporaine. Une approche actuelle et holistique qui propose d’améliorer le bien-être, en s’appuyant sur l’utilisation des cristaux et minéraux. La pratique s’inscrit aujourd’hui, selon les principes fondateurs autour de la qualité, de la conscience et de l’humain. Le guide est complet et intéressant, permettant de connaître tout ce qu’il faut savoir sur les pierres et les cristaux. L’utilisation des pierres, leur agissement, leur nettoyage, la procuration, restent autant d’élément abordés, pour mieux se préparer à la lithothérapie. Des fiches complètes pour les 100 pierres présentées sont à retrouver, pour y découvrir les bienfaits, entre autres. Des astuces, pour choisir les pierres, en fonction des besoins et envies, sont aussi à retrouver.

Le guide ultime des pierres et cristaux est un bel ouvrage complet, des éditions Animae, du groupe Leduc. Un livre qui propose de se lancer et d’utiliser les pierres pour améliorer son bien-être, de bien les choisir, les choyer, les nettoyer, et de connaître tous leurs secrets.

