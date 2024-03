Rani Lakshmi Bai, la séditieuse – Volume 2

Le deuxième tome de Rani Lakshmi Bai, la séditieuse, de la collection Les Reines de Sang, des éditions Delcourt, est paru fin février 2024. Une bande dessinée de Simona Mogavino, Arnaud Delalande et Carlos Gomez, qui revient sur cette reine, symbole de résistance à la colonisation britannique en Inde.

1853, Lakshmi Bai, reine du Jhansi, fuit son palais, avec l’aide de plusieurs fidèles. Sur son éléphante, elle demande à son fils adoptif, Damodar, la raison de son silence. Le jeune garçon affirme qu’il ne ressemble pas à sa mère. La rani rassure et explique qu’il n’est pas nécessaire de se ressembler pour s’aimer. L’éléphante se met à barrir et à s’agiter un peu trop. La rani comprend aussitôt et explique à son père qu’il faut descendre de Kala, car l’heure est venue. Damodar se pose des questions et pense que l’éléphante va mourir. On lui affirme seulement que Kala est sur le point d’accoucher ! La caravane s’arrête et tout le monde descend et se prépare pour faire à manger et passer la nuit. Alors qu’ils échangent sur Kala et son petit à venir, Damodar repense à son adoption. Une fois de plus, la rani tente de le rassurer…

La reine continue d’expliquer à son fils adoptif, le cheminement des évènements, qui les a menés jusqu’ici. Les tensions existantes entre les colons et son peuple, la rumeur de la révolte, la maladie qui a frappé son fils et son mari, la façon dont elle a pu atteindre le pouvoir… La bande dessinée est plutôt bien décrite et rythmée. Elle présente le destin incroyable de cette reine, mère résiliente, femme forte et intelligente. Le complot, les infiltrations, les assassinats et l’espionnage, sont au cœur de cette histoire troublante de l’Inde, colonisée par les anglais. Le personnage s’avère intéressant et cette partie de l’histoire toute aussi captivante et riche. L’album est captivant, avec un brin d’aventure, des combats et des tensions palpables. Le dessin semble tout aussi réussi, avec un trait fluide, des décors somptueux et travaillés.

Rani Lakshmi Bai, la séditieuse est une série de la collection Les Reines de Sang, des éditions Delcourt, qui se poursuit avec ce deuxième tome. Une histoire intéressante qui présente une femme forte et intelligente, symbole de la résistance à la colonisation britannique en Inde.

