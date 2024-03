Comment déronchonner des papis et mamies ronchons en 10 leçons est un nouvel album jeunesse, des éditions Glénat jeunesse, paru en février 2024. Un livre de Marine Paris et Pauline Duhamel, qui offre une suite attendue à cette série impertinente et drôle.

Les papis ont des articulations craquantes, un petit air rouspéteur et des oreilles vieillies nulles incurables et sourdes. Les mamies font des ronflements menaçants et possèdent une mémoire qui flanche. Pour les vacances, l’enfant va chez ses grands-parents. Cela semble chouette, même s’ils n’entendent rien et râlent tout le temps. Mais pas de panique, car le livre propose des pièges et astuces élaborées, pour détendre les papis et mamies, et les déronchonner ! La première leçon est de redéfinir le programme prévu, car il est souvent rempli d’idées saugrenues. En effet, les grands-parents ont décidé d’ennuyer l’enfant en le traînant de musée en musée, sans oublier les bibliothèques et randonnées.

L’album est plaisant et vient se moquer des grands-parents. Des caricatures amusantes, avec ces papis et mamies qui ronchonnent, radotent et râlent tout le temps. Pour passer de bonnes vacances, avec ses grands-parents, le livre propose une dizaine de leçons, afin de déronchonner les papis et mamies, petit à petit… L’album est plein d’humour, offrant une suite à cette série impertinente et drôle. Des situations cocasses et improbables sont donc à retrouver, avec ces fausses bonnes idées, pour s’amuser pendant les vacances chez les grands-parents. Le texte est plaisant, adapté aux jeunes lecteurs, qui vont s’amuser et se régaler à lire tout cela ! Le dessin reste dynamique, présentant ces scènes rigolotes, et cet enfant espiègle, avec un trait fin, fluide et moderne.

Comment déronchonner des papis et mamies ronchons en 10 leçons est un nouvel album, des éditions Glénat jeunesse. Un livre plein d’humour et de dérision, qui présente aux enfants des leçons. Des astuces pour tenter de passer de meilleures vacances chez les grands-parents souvent ronchons et râleurs.

