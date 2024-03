La liberté dans le sang – Ed. Marabulles

La liberté dans le sang est un album de Kudret Gunes et Christophe Girard, paru aux éditions Marabulles, en mars 2024. Une fiction fondée sur des faits réels, qui viennent dénoncer la violence à laquelle les femmes kurdes sont soumises au Moyen-Orient.

A Paris, en 2002, Rojîn a six ans. Elle pleure sa maman qui rappelle au père qu’il passe tout son temps à picoler avec d’autres. Le couple s’engueule devant leur fille et en vient aux mains. Pour se défendre, la femme met un coup de pied bien placé, avant de s’enfuir avec sa fille. Rojîn voyant son père à terre, pense que sa mère l’a tué. La femme affirme qu’il fait encore son cinéma, avant de fermer la porte à clé derrière elles. En juin 2014, Rojîn est en tenue de mariée. Seule dans la chambre, elle regarde dans les tiroirs de la coiffeuse, où elle trouve une bouteille d’alcool. Elle semble dégoutée, car son mari se dit musulman. Elle entend rire et frapper à la porte. Son mari, Issa, entre, tandis que le reste de la famille semble attendre les draps écarlates de la nuit de noces à venir…

L’album se trouve découpé en quatre parties, il présente l’histoire d’une combattante torturée, pour avoir voulu la liberté de son peuple. Une fiction qui s’appuie sur des faits réels, et vient dénoncer la violence à laquelle les femmes kurdes se trouvent soumises au Moyen-Orient, mais aussi en France. La tradition des mariages forcés, les enlèvements, la religion sont au cœur de cette bande dessinée poignante. L’album se veut plein d’espoir pour ces femmes victimes de violences conjugales et militaires. Elles se battent pour leur liberté, mais aussi pour la liberté de leur peuple et de leurs futures filles. Le récit semble bien rythmé, avec des flashbacks. Ils permettent de comprendre la vie de Rojîn, ainsi que ce destin meurtri, dont elle tente de prendre en main. Le dessin reste simple, plutôt rond, parfois maladroit, néanmoins efficace.

La liberté dans le sang est un roman graphique poignant, des éditions Marabulles. L’histoire imaginée d’une femme, d’une combattante torturée pour avoir voulu la liberté de son peuple, qui vient dénoncer la violence faite aux femmes kurdes.

