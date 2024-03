Le dernier vol – Le destin à l’œuvre – Éditions Steinkis

Partagez





Plusieurs personnes doivent embarquer, sans le savoir, pour « Le dernier vol » reliant Barcelone à Düsseldorf. Chacune avec un but personnel : Juridique, affectif, amoureux, familial… Pleine de doutes, de certitudes, d’angoisses. Sans se douter qu’une tragédie est sur le point de se dérouler…

Un récit choral et dramatique, où les personnages se croisent sans se connaître, pour partager un voyage qui n’aura aucune fin.

Inspiré de faits réels, ce one-shot est à retrouver depuis le 14 mars 24 aux Éditions Steinkis.

Le décor :

Barcelone, mars 2015 …

Au téléphone avec sa mère, Juana, jeune maman, angoisse d’assister au procès qui définira si elle a droit à la garde de sa fille. Pas facile, après une séparation, de se retrouver face à face, avec celui qui a partagé sa vie, mais qu’elle n’a plus envie de voir !

Sa mère la rassure calmement, malgré les drames passés, pour la sécuriser dans ses convictions.

Ana et sa pote sont en plein footing. Elles parviennent, malgré la course, à échanger au sujet de la relation d’Ana entretien avec Roberto. Elle n’est plus sûre de rien. Les choses ont tellement changé depuis l’adolescence, l’engouement de l’amour. Et puis son compagnon a dû lui aussi le sentir, pour proposer ce voyage à Düsseldorf, où elle n’a vraiment plus envie d’aller. De toute façon, elle est bien décidée à le quitter dès qu’ils reviennent !

De son côté, Roberto partage ses convictions sur sa relation avec Ana, dans un bar avec son meilleur pote.

Mark est en plein doute. Il doit voyager pour retrouver son père, avec qui il a coupé les ponts. Maintenant que sa mère a succombé à un cancer, il lui en veut terriblement, de les avoir abandonnés. Heureusement, son ami est là pour lui ôter toutes ces mauvaises certitudes…

Leia n’en peut plus d’attendre. Elle prendra son vol pour rejoindre l’homme de sa vie demain !! Une femme amoureuse et tellement heureuse ne devrait pas avoir à attendre…

Le point commun entre toutes ces personnes, c’est le Vol 9525, où elles se retrouveront sans se connaître. Chacune avec sa propre histoire, et son chemin de vie.

Le point sur la BD :

Lorenzo Coltellacci s’inspire d’un fait réel ayant eu lieu en 2015, pour son scénario paru aux Éditions Steinkis.

Il dresse le portrait sensible, de quelques passagers du vol 9525, en partance de Barcelone et à destination de l’Allemagne. Grâce à lui, on rencontre chacun des personnages intimement et véritablement. Chacun à ses problématiques, ses doutes, ses rêves. Leur vie ordinaire avec des problématiques ordinaires en fonction de leur âge. Mais raconté intensément par l’auteur. Le seul dont on ne parle pas, mais qu’on ressent tout au long de la BD, c’est le pilote de ce « Dernier vol ».

Un peu comme un hommage et une résilience, on découvre la vie de chacun, et les minutes précédant le décollage. Davide Aurilia entrecoupe chaque destin par une page ouvrant chaque chapitre. De cette façon, la lecture est fluide pour chaque portrait, aux couleurs chaudes et aux visages réalistes.

La conclusion :

Je n’ai pas voulu lire le synopsis de ce titre « Le dernier vol » aux Éditions Steinkis, avant de la déguster. La couverture m’a tout simplement happée.

Je ne m’attendais donc pas du tout à une telle histoire, que j’ai lu intensément, jusqu’à la fin, en m’imprégnant totalement de chacun des personnages. En attendant de voir si les récits allaient aboutir, avec force, drame et résilience. Et puis, je suis arrivée à la fin de la lecture. Et là, étonnement profond sur le but et la finalité de cette tragédie.

Un one shot saisissant dont le sujet pertinent et parfaitement orchestré va vous laisser sans voix. Comme moi actuellement et surtout sous le choc !