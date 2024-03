Dictionnaire des citations – Ed. Larousse

Dictionnaire des citations est un outil idéal, pour étoffer ses discours, paru aux éditions Larousse, en janvier 2024. Un ouvrage destiné à un vaste public, qui rassemble plus de 700 auteurs du Moyen-Âge à nos jours, ainsi que 7 000 citations.

Après un exergue, qui présente les pours et les contres d’un dictionnaire de citations, une préface vient définir une citation. Ainsi on apprend qu’une citation est un passage emprunté à un auteur qui peut faire autorité. Le Larousse, quant à lui, définit la citation comme une action de citer, de rapporter les mots ou phrases de quelqu’un. La préface revient aussi sur la dimension d’une citation, les citations réelles ou potentielles, l’exactitude ou la source, l’ordre et les clés, pour finir avec le crible collégial. Une note de l’éditeur vient compléter le début de l’ouvrage, avant de retrouver les citations classées selon l’ordre alphabétique de leurs auteurs.

Le dictionnaire se révèle être un outil pratique, pour les lycéens, les étudiants, les amoureux de la langue et les amateurs de références culturelles. Un guide idéal pour étoffer des discours, ponctuer des argumentations, ou encore enrichir ses expressions. Le dictionnaire, qui rassemble 7 000 citations, empruntés aux œuvres de plus de 700 auteurs, du Moyen-Âge à nos jours. Pour chaque citation, la source, soit le texte d’origine, est donnée, pour la référence. Un index, à la fin de l’ouvrage, permet de retrouver des citations, avec l’aide de 4 000 mots-clés. Ainsi une idée ou un thème peuvent trouver plus facilement leur citation ! Un guide spécial, riche et plaisant à découvrir, permettant de s’enrichir, entre autres.

Dictionnaire des citations est un ouvrage curieux et enrichissant, des éditions Larousse. Un outil parfait pour les amoureux de la langue, permettant d’étoffer ses discours, de ponctuer ses argumentations, ou encore d’enrichir ses expressions.

