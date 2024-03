Les chroniques de l’univers – Fragments d’une enfance éternelle

Fragments d’une enfance éternelle est le troisième et dernier tome de la trilogie Les chroniques de l’univers, des éditions Dargaud, paru en février 2024. Une bande dessinée de Richard Marazano et Ingo Römling, qui présente la quête de cinq étudiants, membres du vaisseau Thucydide.

Polly attend Mark et l’appelle. Ce dernier arrive rapidement, en courant. Il explique que son pied avait été pris par une racine vivante, qui allait le bouffer ! Mais il n’a pas le temps de continuer que Polly remarque que la sacoche de son camarade est trouée. Elle demande ce qu’il a fait de l’artefact. Etonné, Mark constate qu’il a perdu l’objet, mais rassure, en affirmant qu’il va le retrouver. Polly pense qu’il est malade, car une chose les talonnait. Une saleté plutôt persévérante, qui ne rassure pas s’ils font demi-tour ! Ils entendent du bruit non loin d’eux, une chose approche. Polly met sa main sur la bouche de Mark pour l’empêcher de parler et faire du bruit. Puis, elle le pousse dans l’eau, avant d’y plonger elle aussi. Elle le repousse dans l’eau et s’immergent tous les deux. Une silhouette étrange apparaît à la surface…

La série de science-fiction se termine donc avec ce troisième, qui présente la fin d’une aventure haletante. Les cinq étudiants poursuivent leurs recherches pour tenter de rentrer chez eux. Sur la planète Cordélia 7, ils recherchent un artefact, mais vont être confrontés à de cruelles créatures. L’aide de Pearl, extraterrestres doué de pouvoirs médiumniques, va se révéler très utile, mais aussi dangereux. La bande dessinée reste captivante et bien rythmée, offrant un récit plein d’action et de révélations. Le danger rôde sur cette planète hostile, avec notamment des créatures qui se dressent devant eux. Mais la rencontre d’un enfant abandonné va tout faire basculer, offrant aussi de nouvelles possibilités. Le récit garde aussi un aspect psychologique, entre entité, pouvoir, savoir, vie, sauvegarde, songe… Le dessin est dynamique, avec un trait déterminé, ainsi qu’un univers très plaisant, et un découpage efficace.

