La voix du loup – Ed. Poulpe fictions

La voix du loup est un roman jeunesse, une fable lyrique, des éditions Poulpe fictions, paru en février 2024. Un roman de fantasy animalière, de Sam Thompson et Anna Tromop, qui présente un conte, une légende, une histoire touchante et captivante.

Il y avait un loup au milieu de la piste cyclable. Silas, après l’école, empruntait cette piste, qui longeait un petit bois, tous les jours. Ce n’était pas le trajet le plus rapide, pour rentrer chez lui, mais Silas aimait bien passer par là. Il était seul, la piste cyclable était toujours libre. Mais cette fois-là, un loup se tenait sur ses quatre pattes, au milieu de la piste cyclable, et observait Silas. Le jeune garçon ne s’était jamais retrouvé si proche d’un animal sauvage en liberté, aussi gros. Silas ne savait pas quoi faire. L’animal était bien réel, et ne semblait pas ressembler aux loups déjà vus dans une réserve naturelle.

C’est avec une étrange rencontre que débute l’histoire, entre Silas et un loup sauvage. Cela va le mener dans une curieuse aventure, une histoire touchante, teintée de fantastique. Il va découvrir le monde de la forêt, où les renards, qui ont le don de parole, ont pris de dessus, sur les autres animaux et notamment sur les loups. Aussi, Silas, qui ne parvient pas à s’exprimer à l’école, subit du harcèlement et ne trouve pas sa place, dans sa propre famille, va s’attacher à cette famille de loups. Le roman jeunesse est intrigant et captivant, plutôt bien rythmé et plaisant à lire, pour les jeunes lecteurs. Des thèmes forts sont abordés dans ce roman, comme le harcèlement scolaire, le pouvoir des mots, de la parole, la maltraitance, l’esclavage… Le récit est accompagné d’illustrations justes et détaillées, très belles.

La voix du loup est un roman jeunesse fort et touchant, des éditions Poulpe fictions. Un conte original, à la trame classique, qui reste captivant et puissant, offrant à découvrir une aventure fantastique entre un enfant en difficulté et un loup.

