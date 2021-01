HONOR MagicBook Pro : Une puissance pour libérer votre créativité

Lorsque vous recherchez un ordinateur portable de moins de 1000 €, vous devez soit faire des compromis sur l’apparence, soit sur les performances. Mais que se passerait-il si vous pouviez avoir les deux, et cela aussi à partir de 899 €. Cela ressemble à de la magie? Eh bien, rencontrez le Honor Magicbook Pro.Les ordinateurs portables Magicbook de Honor sont sur le marché depuis quelques années maintenant, disponibles en modèles 14 “, 15” et 16 “.Honor, une société de Huawei, s’est bâti la réputation de fournir d’excellents ordinateurs portables performants à des prix abordables. Et avec le Magicbook Pro, ils l’ont simplement fait passer au niveau supérieur.

Performance

Le HONOR MagicBook Pro a été conçu pour aider les professionnels de la création à améliorer leur productivité et à stimuler leur créativité.Le nouveau HONOR MagicBook doté du processeur AMD Ryzen 5 4600H avec carte graphique Radeon intégrée et 6 cœurs et 12 threads pour offrir des performances ultra-rapides, des graphismes riches et une autonomie exceptionnelle.

le MagicBook Pro offre des performances fluides même lors de la gestion de tâches plus complexes. Avec un disque de stockage SSD PCIe NVMe ultra-rapide de 512 Go et une RAM double canal DDR4 de 16 Go, le MagicBook Pro garantit des vitesses de données fulgurantes lors de la lecture et du transfert de fichiers.

En tant que l’un des ordinateurs portables les plus durables de son segment de prix, HONOR MagicBook Pro possède une capacité de batterie massive de 56 Wh qui dure jusqu’à 11 heures avec une charge complète.

Affichage :

Le HONOR MagicBook Pro offre une expérience de visionnement inégalée, intégrant un grand écran FullView de 16,1 pouces dans un facteur de forme de 15 pouces, ce qui offre un superbe rapport écran / corps de 90% avec des cadres ultra-étroits de 4,9 mm.

En ce qui concerne la qualité d’image, le panneau FHD 1920 x 1080p est fantastique. À 16 ″, il aurait été agréable de voir une résolution jusqu’à 1440 P (2560 × 1440), mais le 137 PPI est toujours très net. Avec 300 nits de luminosité, l’écran offre aux utilisateurs de vrais visuels réalistes pour des films, des photos et des jeux exceptionnels.

À noter également que le Magicbook Pro est certifié TUV Rheinland Flicker-Free, ce qui est une excellente nouvelle pour vos yeux. Lors de nos tests, nous n’avons détecté aucun scintillement PWM supérieur à 20% de luminosité.Dans l’ensemble, vous obtenez un écran d’ordinateur portable de qualité avec un bon rapport de contraste, une répartition uniforme de la lumière, une luminosité supérieure à 300 nits et un léger revêtement antireflet.

Conception et construction de qualité

L’élégant Honor Magicbook Pro est un étonnant absolu! Avec lequel vous serez sûr de faire tourner les têtes grâce à son corps en aluminium poli et à son design minimaliste et fin. Cela prend ce qui est bon dans les ordinateurs portables Apple, mais lui donne une touche Windows et, heureusement, quelques ports supplémentaires.

Ne pesant que 1,7 kg et ne mesurant que 16,9 mm d’épaisseur, le HONOR MagicBook Pro intègre ses fonctionnalités puissantes dans un corps mince et léger qui peut facilement être glissé dans un sac à dos pour que les utilisateurs puissent le transporter.

Webcam contextuelle

Honor a choisi de ne pas placer la webcam dans sa position traditionnelle. Il a plutôt choisi d’utiliser une webcam cachée.Pour les utilisateurs qui sont toujours soucieux du respect de la vie privée, avoir une webcam cachée – sauf si on l’appelle – est une fonctionnalité assez intéressante.