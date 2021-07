Ici tout commence sur TF1 : Interview de Julie Sassoust

Dans Ici tout commence, la série à succès de TF1, Julie Sassoust incarne Anaïs Grimbert, élève à l’Institut Auguste Armand. D’abord en couple avec Enzo, Anaïs est tombée sous le charme de Lisandro Inesta, un professeur de l’établissement incarné par Agustin Galiena. Lors de sa venue au 60ème Festival de Télévision de Monte-Carlo qui s’est tenu en juin dernier, nous avons eu l’occasion d’interviewer la jeune comédienne.

France Net Infos : Comment vous êtes-vous retrouvée à l’affiche d’Ici tout commence ?

Julie Sassoust : Mon agent m’avait prévenu qu’il y avait un spin off de Demain nous appartient qui se préparait. J’étais bien sûr intéressée. J’ai passé le casting et après il y a eu le confinement et on ne savait pas trop ce qui allait se passer. Puis on m’a appelée en mai et on a tourné en juin. C’est allée très vite.

France Net Infos : Avant la série, vous étiez une bonne cuisinière ?

Julie Sassoust : Quand je suis arrivée à Paris, j’avais un semblant de cuisine et je n’avais pas trop l’occasion de cuisiner. Mais pendant le premier confinement, il fallait bien s’occuper et je m’y suis mise. C’est bien tombé puisque j’ai appris assez rapidement que j’étais prise à ITC ! On a suivi une semaine de stage pour qu’on soit crédibles dans les gestes notamment. J’ai vraiment pris goût à la cuisine !

France Net Infos : La série marche très bien. Comment expliquez-vous ce succès ?

Julie Sassoust : Le fait qu’on ait été introduits dans DNA nous a donné un coup de pouce. Et puis il y a eu le confinement en novembre… On aborde des thèmes de société, pour faire évoluer les mentalités. Anaïs a été harcelée dans les premiers épisodes. On parle aussi de l’importance des réseaux sociaux. Des débats se sont ouverts. Les scénaristes savent aussi s’adapter aux propositions qu’on fait, notamment sur le langage adopté. La série est suivie par beaucoup de jeunes et c’est bien qu’ils sentent qu’ils ne sont pas seuls face à certaines situations.

France Net Infos : En ce moment, Anaïs est amoureuse. On la sent épanouie…

Julie Sassoust : Oui elle est amoureuse et plus épanouie qu’avec Enzo. On voit bien l’évolution du personnage, de l’adolescente à la jeune femme qui a gagné en maturité et qui s’assume entièrement. Il y a aussi eu des changements dans ses tenues vestimentaires.

France Net Infos : Le fait qu’elle soit en couple avec un professeur de surcroît plus âgé qu’elle a-t-il été bien accueilli par le public ?

Julie Sassoust : J’avais peur au début que le public ne prenne pas très bien cette histoire puis finalement elle a été bien reçue. On finit par oublier l’âge et on se concentre surtout sur l’amour qui lie deux êtres. Les gens ont accroché et cela fait d’autant plus plaisir qu’on a fourni beaucoup de travail et d’investissement durant plusieurs semaines.

France Net Infos : Aviez-vous appréhendé cette arche narrative à la lecture du scénario ?

Julie Sassoust : Non parce qu’Agustin est un super partenaire. Il est tellement gentil ! Je savais aussi qu’avec Aziz (Enzo), qui est aussi dans l’arche, ça allait bien se passer. Je savais que le rythme allait être très intense et justement j’avais hâte de commencer. Les scénaristes ont fait un boulot formidable. En lisant cette arche narrative, j’ai eu l’impression d’être une gamine de 14 ans en lisant un roman d’amour. Ca s’est très bien passé !

France Net Infos : On vous a vue dans quelques épisodes de Demain nous appartient avant le lancement d’Ici tout commence. Comment s’est passé le tournage de ces épisodes ?

Julie Sassoust : On avait commencé à tourner les dix premiers épisodes d’ITC avant et ensuite on a enchaîné avec Demain nous appartient. On a été très bien accueillis. C’était une bonne introduction des personnages. Je pense que cela a porté ses fruits et a donné envie aux téléspectateurs de regarder Ici tout commence.

France Net Infos : Vous avez pu côtoyer Francis Huster le temps de quelques épisodes…

Julie Sassoust : Oui, c’est quelqu’un que j’admire énormément et que j’apprécie beaucoup dans la vie. Il est toujours de très bon conseil. La premier spectacle que j’ai vu lorsque j’ai quitté Bordeaux et que je suis montée à Paris pour faire une école de théâtre, c’était avec Francis Huster. Si on m’avait dit qu’un jour je tournerais avec lui, je ne l’aurais jamais cru !

France Net Infos : Vous avez fait du théâtre. Va-t-on vous voir bientôt à nouveau sur scène ?

Julie Sassoust : Pour l’instant, je me consacre entièrement à la série. Je mets un peu le théâtre entre parenthèses mais c’est évident que j’en referai. Aujourd’hui, je suis dans Ici tout commence. On verra où tout ça me mène !