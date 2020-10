Indochine Singles Collection (2001-2021) : Quatre décennies de tubes !

Pour célébrer ses 40 ans, Indochine vient d’annoncer une tournée unique dans les cinq plus grands stades de France en 2021. En warm up de cette mini tournée, le groupe propose deux albums regroupant tous ses singles. Lancement ces jours ci avec le premier volume, “Singles Collection (2001-2021)”.

Le rock’n’roll est une drogue dure dont on ne décroche pas facilement. Après des débuts snobés par la presse spécialisée, raillé dans un sketch des Inconnus, Nicolas Sirkis et ses musiciens ont tout connu, le succès et la traversée du désert dans les années 1990, après le décès de Stéphane (frère jumeau de Nicolas). En quatre décennies, Indochine aura survécu à tout. Aujourd’hui plus vieux groupe pop rock français et continue d’occuper la scène médiatique avec une forme et une vitalité étonnante. Le succès de leurs derniers shows à Bercy en 2018 l’attestent haut la main. Depuis les débuts marqués par le méga hit l’Aventurier, Indochine aura régulièrement alimente la « bande-son » des années des 80’s, 90’s et 2000.

D’ailleurs qui mieux qu’Indochine aujourd’hui représente le mieux la musique pop rock de cette époque ? Plus de 13 albums studios et live12 albums live, plusieurs millions de copies écoulées, on ne compte plus les tubes. Alors que le catalogue est périodiquement réédité, revenons un instant sur le premier volet de cette singles collection.

Singles Collection (2001-2021) offre un aperçu du travail du groupe au cours des deux dernières décennies. On retrouve ici les chansons incontournables issus de Paradize (2002) ( J’ai demandé à la lune, Mao Boy, Le grand secret, Marilyn, Popstitute, Electrastar, Un singe en hiver), celles extraites de l’entrainant Alice & June (2005) (Alice & June, Ladyboy, Adora, Pink Water, Crash Me) sans oublier La République des météores 2009 (Little Dolls Play Boy, Le lac, Un ange à ma table, Le dernier jour, Memoria), Black City Parade (2014 ) (Black City Parade, Traffic Girl, Memoria, College Boy) et le dernier en date 13 (La vie est belle, Un été français Station 13, Song for a Dream, Karma Girls).

Au total 28 chansons qui rendent compte de l’énergie mise en avant par ces guitares aux multiples sons et effets (flanger, delay, compression) cette section basse batterie soudée sur laquelle survole la voix de Nicolas , soignée, touchante, totalement envoûtante. On suit les multiples évolutions du groupe : de la variété pop new wave des débuts à une pop rock glam nerveuse devenue aujourd’hui plus élégante et raffinée. Le tout est présenté dans un livret noir et blanc avec des clichés d’adolescents au look punk-gothique, une série de photos en forme de clin d’oeil à leurs débuts, quand les membres du groupe n’étaient encore que des adolescents.

L’atout principal de cette compilation ce sont les singles remixés par Mick Guzauski ( l’ingénieur du son qui a travaillé sur Random Access Memory des Daft Punk), une véritable claque auditive tant les titres sont mixés si puissamment à en faire trembler les basses.

Un double album qui fait défiler deux décennies de magie intemporelle avec en toile de fond le mythe de l’adolescence éternelle .

Jean-Christophe Mary

“Singles collection” 2001-2021

Titres

J’ai demandé à la lune Paradize

Mao Boy

Le grand secret

Marilyn

Popstitute

Electrastar

Un singe en hiver

Alice & June

Ladyboy

Adora

Pink Water

Crash Me

Little Dolls

Play Boy

Le lac

Un ange à ma table

Le dernier jour

Memoria

College Boy

Black City Parade

Belfast

Traffic Girl

La vie est belle

Un été français

Station 13

Song for a Dream

Karma Girls

