Kidz, le deuxième tome

La série Kidz se poursuit avec ce deuxième tome, paru aux éditions Glénat, en février 2020. Une bande dessinée d’Aurélien Ducoudray et Jocelyn Joret, qui présente un récit de zombies, avec un point de vue d’adolescents…

Le soleil se lève à peine que Brooks réveille toute la maisonnée à coups de casseroles. Tous se lèvent rapidement, pour accourir dehors, pensant qu’on les attaque. Mickey est le premier à sortir, mais Brooks rassure tout le monde rapidement. Il explique qu’ils ne sont pas attaqués, mais que vu le peu de progrès effectués pour réparer le fauteuil roulant de Sue, et que les invitées allaient devoir rester plus longtemps, il a organisé une petite surprise ! Une guise de bienvenue, qui se cache sur une table, en dessous un drap. Polly a donc l’honneur de soulever ce drap, pour découvrir ce qui s’y cache. Les enfants découvrent différentes armes, mais ils n’ont pas le temps de réagir, que Brooks dévoile aussitôt la deuxième partie de la surprise : un zombie est enchainé devant le garage ! Brooks est content de présenter sa cible vivante, pour pouvoir tester les armes mises à disposition de tous…

Il y a quelques tensions entre Brooks et Polly, depuis l’arrivée des jeunes filles. Polly tente de faire ouvrir, tout doucement, les yeux à tous, sur les faits et gestes du jeune garçon, qui se prend trop pour le chef de la bande. Cependant, les enfants doivent beaucoup à leur héros. Polly, aidée de quelques-uns, essaie de changer les habitudes et de réparer le fauteuil de sa sœur, pour pouvoir reprendre la route. Mais des questions subsistent… Les zombies semblent beaucoup moins nombreux, Brooks semble faire des virés solitaires nocturnes, et d’autres rebondissements sont à découvrir dans cette bande dessinée qui se lit assez facilement. L’aventure post apocalyptique se poursuit pour Polly et sa sœur, qui ont découvert la communauté de Ben, et vont chambouler quelque peu les habitudes et révéler quelques secrets bien cachés. Le dessin est toujours aussi doux, assez en contraste avec certaines scènes, offrant un univers décalé, plaisant et dynamique.

Kidz, série de zombies et d’adolescents, se poursuit avec ce deuxième tome, une bande dessinée offrant une aventure post-apocalyptique plaisante, où des adolescents tentent de trouver leur place dans ce nouveau monde et dans le groupe de survivants qu’ils ont formé, entre secrets et révélations.