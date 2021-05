La cour d’Orgères – Le coffret « Bulle de douceur »

La cour d’Orgères, Maître artisan confiturier français, présente pour le printemps et la fête des mamans, le coffret « Bulle de douceur ». Une jolie boîte fleurie qui offre une parenthèse de gourmandise et de détente, pour toutes les mères, présentant des produits français.

La cour d’Orgères, Maître artisan confiturier français, s’associe à la marque Clémence & Vivien, pour proposer un coffret aussi joli que gourmand et réconfortant. La cour d’Orgères élabore et produit, depuis plus de 40 ans, de la confiture de qualité, cuite au chaudron, en France, sur la presqu’île de Quiberon. Clémence & Vivien est une marque de cosmétiques 100% naturels, vegan et green, fabriqués en France.

La boîte « Bulle de douceur » aux motifs fleuris, dans un esprit liberty, réunit des produits de qualité, fabriqués en France, privilégiant ainsi les circuits courts. A l’intérieur du coffret se trouvent deux pots de confiture de 240 g. ELIXIR, qui est une recette audacieuse, aux poires, ananas, passion, gingembre et vanille, surprenante et gourmande, alliant parfaitement la douceur de la poire et de la vanille, aux parfums plus prononcés et subtils du gingembre, de l’ananas et de la passion. Il y a quelques morceaux, qui ne sont pas désagréables à retrouver en bouche. La confiture INTENSEMENT est une nouvelle création et une recette éphémère, qui se compose de griottes, rhubarbe et zestes de citron. La texture est plaisante, avec des morceaux généreux de fruits fondants, le parfum est gourmand et fruité, plein de peps, parfait pour le petit déjeuner revitalisant.

Dans le coffret se trouve aussi de produits cosmétiques de Clémence & Vivien, un savon surgras Petit grain & Orange, très nourrissant pour la peau et 100% d’origine naturelle. Il est formulé pour les peaux très sèches, avec des huiles végétales nourrissantes et des huiles essentielles aux propriétés cicatrisantes. Il a un parfum puissant et rafraichissant. Un baume onctueux nourrissant et réparateur est également à retrouver dans la belle boîte. Avec son parfum de fleurs d’été, il est séduisant et gourmand. Au karité bio et aux huiles bio, il s’applique facilement par massage sur le corps et sur le visage, mais peut aussi convenir aux cheveux et aux lèvres. Il est bienfaisant et hydrate et protège parfaitement la peau, la rendant plus radieuse et douce, légèrement parfumée.

« Bulle de douceur » est un coffret à offrir pour la fête des mères et pour l’été à venir, qui propose de découvrir deux confitures gourmandes et originales de La cour d’Orgères, mais aussi se faire du bien, pour les beaux jours à venir, avec des soins cosmétiques pour la peau, à travers un baume onctueux et un savon surgras, de la marque française Clémence & Vivien.

