La famille Vieillepierre – Louna et le trésor de Tlaloc

Louna et le trésor de Tlaloc est le cinquième tome de la série jeunesse La famille Vieillepierre, des éditions Sarbacane. Une bande dessinée de Joe Todd-Stanton, parue en juin 20023, qui offre à découvrir une nouvelle aventurière, qui part à la découverte du monde Aztèque.

Devant un mur de portraits, un vieil homme interpelle les lecteurs et lectrices. Il souhaite la bienvenue, dans sa galerie de portraits de la famille Vieillepierre. Il continue, par affirmer que depuis qu’Arthur Vieillepierre a terrassé le terrible Fenrir, les aventuriers ont consacré leurs vies à retrouver et protéger les vestiges des créatures mythologiques du monde entier. Le vieil homme explique qu’une telle responsabilité pèse lourd. Aussi, si le courage, la droiture et le dévouement caractérisent la plupart de ses ancêtres merveilleux, dont il est fier, il affirme qu’il y a eu quelques exceptions notables… En effet, certains de ses ancêtres, comme Edmond Vieillepierre aurait ouvert un passage vers le royaume du Mal. Mabel Vieillepierre aurait tenté de dresser une armée de manticores sauvages…

Après une présentation de la jeunesse de la jeune fille, et du point déclencheur, les lecteurs suivent Louna dans son aventure, qui ne pense qu’à elle seule ! Ainsi, elle vole les plus beaux trésors du monde. Jusqu’au jour où elle arrive dans un village d’Amérique Centrale, ravagé par la sécheresse. Au cours d’un discours, elle comprend qu’elle doit suivre la jeune Atzi, pour pouvoir retrouver le palais du dieu de la pluie Tlaloc, qu’elle pourra piller par la suite. Le récit est plaisant, bien posé et interpellant. L’histoire d’une amitié naissante, d’une autre façon de voir et de changer, pour le bien autour de soi. Ainsi, la bande dessinée oscille entre différentes émotions pour cette héroïne qui va finir par changer ses priorités. Amitié, confiance, don de soi, entraide sont au cœur de cette histoire aussi touchante que palpitante. Le dessin est superbe, offrant un bel univers coloré.

Louna et le trésor de Tlaloc est le cinquième tome de la série jeunesse La famille Vieilleppierre, des éditions Sarbacane. Un album flamboyant et touchant, où l’aventure se mêle au mea culpa, d’une jeune héroïne qui va voir les autres différemment grâce à une jeune fille pleine de courage et de bonté.

