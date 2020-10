La maison du chat noir est un roman, pour les jeunes lecteurs, dès 7 ans, des éditions Poulpe Fictions. Un nouveau livre pour la collection Mini poulpe, d’Agnès Marot et Bruno Salamone, paru en septembre 2020, qui entremêle magie, peur et bouleversement.

La voix de papa réveille Zoé, qui demande à tout le monde de sortir, car ils sont arrivés. La jeune fille n’a pas envie de bouger, elle ouvre les yeux, regarde à travers la vitre de la voiture. Elle est invitée à découvrir leur nouvelle maison, mais Zoé trouve que la maison est pire en vrai que sur les photos, qu’elle a pu voir auparavant. La pierre est toute grise, mangée par la mousse, des tuiles manquent sur le toit, la peinture s’écaille sur les volets, et ces derniers ont l’air prêts à se casser au moindre coup de vent ! Le jardin, quant à lui, ressemble à une forêt vierge tapissée de feuilles mortes. Zoé se croirait dans un décor de film d’horreur…

La jeune fille n’est pas au bout de ses surprises, l’entrée est sombre, le parquet est poussiéreux et sa chambre est horrible ! Rien ne va pour la petite Zoé qui doit surmonter ce changement de vie, mais aussi s’occuper de son petit frère, car depuis peu ses parents s’occupent beaucoup moins d’eux. Mais une rencontre avec un mystérieux chat noir va changer beaucoup de choses… Le récit est captivant, un brin effrayant, pour les jeunes lecteurs qui suivent l’histoire de Zoé, qui découvrent une maison qui semble hantée et un chat noir étrange, qui semble réaliser ses moindres désirs, jusqu’à faire disparaitre ses parents ! Une créature étrange qu’il va falloir comprendre et apprivoiser, pour remettre de l’ordre dans sa vie et trouver sa place. Le roman est plein de surprise et de magie, bien mené, il fait peur, mais dévoile aussi le mal-être d’une enfant qui voit sa vie bouleversée et ses repères chamboulés, par un déménagement. Quelques illustrations accompagnent parfaitement le récit, offrant un univers coloré.

La maison du chat noir est un petit roman de la collection Mini poulpe, des éditions Poulpe fictions, qui invite à découvrir l’histoire effrayante de Zoé, qui découvre sa nouvelle demeure qui ressemble à une maison hantée, où vit un étrange chat noir…