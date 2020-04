La méditation pendant le confinement, comment la réussir ?

Le confinement obligatoire dû à la crise sanitaire actuelle semble être le bon moment pour s’adonner à de nouvelles activités, ou changer nos habitudes. Ainsi, si la méditation vous intéressait déjà ou si vous aviez déjà commencé à la pratiquer, profiter de ce temps de repos pour apprendre à bien méditer peut être une bonne idée. De plus, cela nous aidera à lutter contre les pensées négatives et le stress engendré par la situation actuelle.

Toutefois, même si l’on est enfermés avec pour les prochaines semaines, ce n’est pas toujours évident de réussir à chasser toutes nos inquiétudes et parvenir à se concentrer. Voici donc quelques conseils pour réussir sa méditation pendant le confinement.

Trouver le moment et le lieu

La méditation est un exercice qui demande beaucoup de concentration et de calme. Il faut donc trouver le moment dans la journée qui nous convient le mieux pour la pratiquer. En somme, il faut trouver le moment où notre corps est le plus enclin à la méditation. Il est évident que dans nos quotidiens cloisonnés, notre emploi du temps est quelque peu chamboulé. Mais il est tout de même important de trouver un moment fixe pour la méditation, afin qu’elle soit plus efficace par sa régularité.

Le lieu de méditation est aussi primordial, puisque, comme vous vous en doutez, un lieu bruyant ne sera pas idéal. Il est d’ailleurs recommandé de toujours méditer au même endroit, dans une pièce silencieuse, et face à un mur. Le but est d’éviter de se mettre face à quoi que ce soit qui pourrait nous distraire ou nous faire penser. On peut évidemment créer une atmosphère d’autant plus apaisante en faisant brûler de l’encens ou en allumant une bougie.

Pour aller plus loin dans le processus, n’hésitez pas à consulter ce guide de la méditation .

L’importance de la posture

Pour une méditation efficace, il faut que le corps soit en harmonie avec l’esprit, dans un objectif d’ouverture, de droiture, et de stabilité. La position de base de la méditation est celle du lotus : dos droit, assis en tailleur au sol ou sur un coussin. Mais il est essentiel de vous placer dans une position qui vous convient, car si vous devez vous contorsionner, vous n’arriverez pas à vous relaxer. De plus, il vous faut penser que vous allez rester dans cette position plusieurs minutes. Il est donc important de trouver une position dans laquelle vous vous sentez à l’aise.

Il est recommandé de procéder à une certaine relaxation du corps avant la méditation. Et ce n’est pas parce que vous êtes restés à la maison toute la journée que vous êtes particulièrement détendus. Au contraire, la situation actuelle a tendance à créer plus de tensions. Il est donc essentiel de se relaxer avant tout. Allongez-vous sur le dos s’il faut, baillez, respirez profondément, et relâchez peu à peu vos muscles. Cela va vous permettre de commencer à évacuer les tensions de la journée et vous mettre dans de meilleures dispositions pour votre méditation.

De l’art de la concentration

Pour réussir une méditation, il est primordial de réussir à se concentrer. Apprendre à dompter sa respiration peut parfois être un enjeu, mais il va de soi que le plus difficile est d’arriver à purifier son esprit. L’une des plus anciennes techniques bouddhistes indique que lors d’une méditation, il ne faut pas bloquer ses pensées ni les forcer.

Il faut les accueillir comme elles se présentent, qu’elles soient tristesse, joie ou colère, et les laisser nous quitter. Et si cela vous paraît compliqué, ne vous en faites pas, nous avons un secret à vous partager : utilisez un mala tibétain .

Dans la culture bouddhiste, la méditation est primordiale, mais elle n’est pas innée pour tous. Aussi, la plupart des moines et des pratiquants utilisent un Mâlâ. Ce bracelet bouddhiste, au demeurant très joli, a pour but d’aider à la méditation. Il compte 108 perles et sert à gérer nos pensées pendant l’exercice, mais surtout, il s’agit d’un objet de concentration.

Les traditions bouddhistes disent qu’à chaque pensée qui se présente pendant notre concentration, il faut saisir une perle entre ses doigts, et faire glisser la perle pour que la pensée nous quitte. On peut le faire autant de fois que se faut. Mais le fait de traduire notre pensée en geste va nous aider à la chasser sans forcer, et nous permettre, au fil du temps, d’être moins dérangés par des pensées durant notre méditation.