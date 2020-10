La Swift , une performance élevée

Alors que la Suzuki Swift vient de revoir son style il y a à peine trois mois, la marque recentre désormais son offre sur un modèle avec une motorisation hybride légère1.2 Dualjet 90 ch. Cette gamme est aujourd’hui en train de conquérir le cœur des automobilistes. En attendant votre nouvelle voiture, découvrez dans cet article les nouveaux tarifs de ce joyau d’origine nippone.

Un seul moteur pour une performance élevée

Le Suzuki Swift est revenu avec un nouveau style. Cette masterpiece japonaise déjà sur le marché français depuis 2017 a donc refait surface avec un design mis en avant. En plus d’une nouvelle carrosserie aussi jolie que résistante, le véhicule est aussi doté d’un seul et unique moteur performant, un 1,2 Dualjet Hybride délivrant 90 ch. Voici alors un moteur bloc d’une puissance administrative 4 CV avec des rejets de CO2 minimisés. Selon le modèle, cette émission peut se trouver entre 113 et 132 g/km suivant le protocole WLTP. Bien sûr, le bloc à 3 cylindres 1.0 Boosterjet de 111 ch est une histoire ancienne pour la Swift.

Niveau de finition satisfaisant

Comme tous les modèles de Suzuki, la Swift est faite pour les esthètes les plus exigeants avec cinq niveaux de finition, à savoir Pack et le prix de la Swift, Pack Allgrip, Avantage, Privilège, et Privilège Allgrip. Retrouvez alors votre favori en prenant en compte de votre budget. Vous avez le choix entre un véhicule avec deux roues motrices ou un autre avec une transmission intégrale Allgrip. Laissez libre cours à vos préférences pour décider. Mais vous pourrez toujours miser sur le modèle personnalisé en optant pour la Swift bicolore.

Quel prix alloué à sa Swift en 2020 ?

Voilà que la question de budget entre en jeu. Pour vous procurer d’un modèle de votre rêve, comptez à partir de 14 540 euros. Ce sera un modèle avec une finition avantage vous permettant d’expérimenter les œuvres nippones et profiter de tous les avantages occasionnés. Pour un budget plus large, la version Pack Allgrip est accessible à partir de 18 690 euros. Tous les fans de Suzuki Swift auront droit à leur part de bonheur, car le modèle le plus cher s’élève à 22 100 euros. Il s’agit de la Swift Sport 2020.