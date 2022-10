Le nouveau jouet avec Jamel Debbouze dans un rôle sur mesure : Rencontre avec le comédien & James Huth

Partagez





Ce mercredi 12 octobre, la ville de Nîmes recevait un parterre de vedettes, Jamel Debbouze a répondu à l’invitation du joueur de foot Kylian Mbappé accompagné de Booder et de Michèle Laroque pour la présentation de sa fondation http://www.inspiredbykm.com...Une occasion unique pour notre équipe d’aller poser quelques questions à l’humoriste et James Huth, lors de l’avant-première du film “Le nouveau jouet”.

James Huth voulu absolument Jamel lors de cette proposition des producteurs, d’écrire un remake du film de 1976 de Francis Veber. À l’époque ce film avait eu un succès retentissant, le réalisateur James Huth s’est appuyé sur les contacts de Daniel Auteuil qui s’est proposé lui-même d’appeler Jamel Debbouze (dans le rôle du jouet). Si le film a été tourné dans le château à Rochefort-en-Yveline, les extérieurs ont été tournés dans deux autres grandes demeures.

La décoration avec Sonia Shillito et le chef décorateur Stéphane Makedonsky, est basée sur un décor futuriste, faisant penser aux mangas, “J’ai utilisé des éléments holographiques et des fonds verts, très peu de 3D” explique le réalisateur.

Simon Faliu qui incarne le fils du milliardaire, n’est pas un inconnu du 7ème art, il a eu un petit rôle dans “les blagues de Toto” et “le trésor du petit Nicolas”. Dans “le nouveau jouet”, la justesse de son jeu d’acteur s’accorde parfaitement avec le duo “Debbouze & Auteuil”. Simon incarne parfaite ce fils de riche, il a composé son personnage avec élégance, juste comme il faut.

Sonja Shillito, la compagne de James Huth a mis son grain de sel, avec les réparties de Jamel Debbouze, sur l’adaptation à l’écran de cette comédie familiale. Celle-ci avait écrit le scénario de Lucky-Luke (2009), avec James ils forment un couple très complice dans le cinéma Français.

Le Synopsis : Sami vit heureux dans une cité de banlieue, entre ses amis, voisins et sa femme Alice. Pour l’anniversaire de son fils, l’homme le plus riche de France fait ouvrir le grand magasin qui lui appartient. Alexandre choisit Sami, le gardien de nuit, comme nouveau jouet…

Nous avons vu le film : Tout d’abord, il est de bon ton de se rappeler “le Jouet” avec Pierre Richard. Côté Jamel Debbouze, l’acteur n’a pas voulu se confondre avec le rôle de Pierre (côté gag et côté prestance). James Huth a joué l’équilibriste avec un duo Simon/Jamel. On apprécie totalement la complicité des deux comédiens et on s’étonne de passer du rire à l’émotion avec une aisance déconcertante. Le découpage des scènes est plutôt dynamique, le film rebondit sur des mises en situation, le burlesque se construit avec la complexité de l’histoire, qui dépeint des scènettes toutes colorées par une armada de figurants de toute sorte, lors des prises de vues dans “la cité”.

On a ri, on a aussi compris le vrai message du film, qui a réussi à convaincre un grand lot de cinéphiles. Lors de notre reportage en sortie de salles, le public a vraiment été enchanté de retrouver un Jamel Debbouze dans un rôle fait sur mesure…Bravo ! Plus d’info sur ce film dont la sortie est le 19 octobre http://www.cinemaspathegaumont.com

Eric Fontaine